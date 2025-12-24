Tecnología - Navidad

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

En Colombia, la Nochebuena se vive con música que mezcla tradición y ritmo tropical, creando el ambiente perfecto para la cena familiar.

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 8:50 p. m.
La tradición navideña no solo se celebra con comida y reuniones, sino también con canciones que marcan el pulso de la festividad.
La tradición navideña no solo se celebra con comida y reuniones, sino también con canciones que marcan el pulso de la festividad. Foto: Getty Images

La Nochebuena en Colombia suele tener un sonido propio que va más allá de los villancicos tradicionales, pues el 24 de diciembre suele estar marcado por música tropical que acompañan la cena, animan la reunión familiar y dan paso al baile improvisado en salas y patios.

Ante ello, la Inteligencia Artificial identifica tres canciones que “sí o sí se debe escuchar el 24 de diciembre”, como esenciales en esta fecha.

1- “Cariñito”

Interpretada por Rodolfo Aicardi, Cariñito es una de esas canciones que aunque no fue escrita específicamente para Navidad, se convirtió en un himno infaltable del 24 de diciembre en Colombia.

YouTube video EIlMz_yXIVk thumbnail

Su ritmo alegre y su letra sencilla la han posicionado como una de las más reproducidas en reuniones familiares y fiestas decembrinas.

La IA destaca que su permanencia se debe a su capacidad de unir generaciones, es una canción que conocen abuelos, padres y jóvenes, y que suele marcar el inicio del baile tras la cena.

Inteligencia Artificial revela cómo hacer recetas fáciles con cien mil pesos para cuatro personas en la cena de Navidad

2- “Bendito Diciembre”

Bendito Diciembre, de Lisandro Meza, es identificada como una de las canciones que mejor representa el espíritu festivo colombiano. Con acordeón y sabor caribeño, el tema celebra el mes de los reencuentros, las parrandas y la alegría colectiva.

YouTube video 9yrFzUEi7AE thumbnail

Según el análisis de la IA, esta canción cobra especial protagonismo la noche del 24, cuando su letra conecta con la emoción de la fecha y el ambiente de celebración que se vive en los hogares.

3- “Arbolito de Navidad”

Este tema versionado por Los 50 de Joselito es uno de los pocos que mezcla de forma directa la temática navideña con un ritmo tropical bailable. Arbolito de Navidad se mantiene como un clásico indiscutible en la Nochebuena, especialmente cuando hay niños y adultos mayores reunidos.

YouTube video HGviQVUT0-Q thumbnail

La IA resalta que su éxito radica en su carácter festivo y familiar, convirtiéndola en una de las canciones más coreadas y bailadas del 24 de diciembre en Colombia.

Entre villancicos y melodías decembrinas, la IA destaca tres canciones tropicales que transforman cualquier sala colombiana en pista de baile.

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

