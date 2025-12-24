Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

La Nochebuena en Colombia suele tener un sonido propio que va más allá de los villancicos tradicionales, pues el 24 de diciembre suele estar marcado por música tropical que acompañan la cena, animan la reunión familiar y dan paso al baile improvisado en salas y patios.

Ante ello, la Inteligencia Artificial identifica tres canciones que “sí o sí se debe escuchar el 24 de diciembre”, como esenciales en esta fecha.

1- “Cariñito”

Interpretada por Rodolfo Aicardi, Cariñito es una de esas canciones que aunque no fue escrita específicamente para Navidad, se convirtió en un himno infaltable del 24 de diciembre en Colombia.

Su ritmo alegre y su letra sencilla la han posicionado como una de las más reproducidas en reuniones familiares y fiestas decembrinas.

La IA destaca que su permanencia se debe a su capacidad de unir generaciones, es una canción que conocen abuelos, padres y jóvenes, y que suele marcar el inicio del baile tras la cena.

2- “Bendito Diciembre”

Bendito Diciembre, de Lisandro Meza, es identificada como una de las canciones que mejor representa el espíritu festivo colombiano. Con acordeón y sabor caribeño, el tema celebra el mes de los reencuentros, las parrandas y la alegría colectiva.

Según el análisis de la IA, esta canción cobra especial protagonismo la noche del 24, cuando su letra conecta con la emoción de la fecha y el ambiente de celebración que se vive en los hogares.

3- “Arbolito de Navidad”

Este tema versionado por Los 50 de Joselito es uno de los pocos que mezcla de forma directa la temática navideña con un ritmo tropical bailable. Arbolito de Navidad se mantiene como un clásico indiscutible en la Nochebuena, especialmente cuando hay niños y adultos mayores reunidos.

La IA resalta que su éxito radica en su carácter festivo y familiar, convirtiéndola en una de las canciones más coreadas y bailadas del 24 de diciembre en Colombia.