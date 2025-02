Las 4 funciones que no debe ignorar para evitar que roben sus datos personales de WhatsApp

Si bien este aplicativo ofrece diversas opciones para controlar la visibilidad de ciertos datos, muchos usuarios no las configuran adecuadamente, lo que puede exponer información sensible. Aspectos como la visibilidad de la foto de perfil, la última conexión o el estado en línea pueden ser utilizados por terceros con fines no deseados. Por ello, es fundamental revisar y personalizar los ajustes de privacidad para minimizar los riesgos y garantizar una mayor seguridad en la plataforma.