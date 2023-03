Las cosas increíbles que puedes hacer el nuevo ChatGPT 4 y qué lo diferencia de su versión anterior

La inteligencia artificial sigue avanzando de manera desaforada y una de sus herramientas referentes es el famoso ChatGPT, una poderosa aplicación que viene descrestando en el mundo de la tecnología.

La compañía OpenAI lanzó la versión GPT-4 y una de sus principales novedades es la forma como en su integración con el conocido ChatGPT le saca ventaja a su versión anterior GPT-3.

El portal Computer Hoy realizó una serie de comparaciones entre lo que esta nueva versión puede hacer y califica las diferencias como “abismales”. La primera a la que hacen referencia es la posibilidad de redactar documentos legales a través de esta inteligencia artificial, algo que, según los expertos, esta aplicación soluciona de forma rápida al crear denuncias en “cuestión de minutos”.

Millones de personas trabajan en todo el mundo haciendo posible la Inteligencia Artificial. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images.

Otra de las diferencias en las que este portal se fijó, tiene que ver con la capacidad de esta herramienta para crear biografías que cumplan con los lineamientos de las aplicaciones de citas. En este sentido, GPT-4 pudo realizar descripciones mucho mejor redactadas que han ayudado a las personas que buscan parejas en estas aplicaciones.

Los desarrolladores de páginas web o quienes intentan serlo, han encontrado en ChatGPT- 4 un gran aliado, pues les ha solucionado diferentes problemas a la hora de generar códigos base para futuras páginas web, algo que antes estaba en manos de expertos y que ahora pueden adquirir con solo consultar a esta inteligencia artificial.

Esta aplicación también se ha caracterizado por crear una lista de empleos en los que considera puede reemplazar a los trabajadores, algo que ha provocado una gran polémica sobre el uso que las compañías pueden dar a esta inteligencia y sobre los efectos que esto tenga sobre la generación de empleo y la eonomía global.

Para finalizar, Computer Hoy reseñó cómo ChatGPT-4 logró burlar la verificación de un código CAPTACHA, sistema de seguridad que busca evitar a los robots, convenciendo a un empleado de hacerlo por ella (la inteligencia artificial) al fingir ser una persona con problemas de visión, algo que deja ver de lo que es capas esta nueva actualización.

Aterrador: inteligencia artificial se disculpó por “matar a la humanidad” - Foto: Getty Images

¿Hay que tenerle miedo a las inteligencias artificiales?

Sorpresivamente, Sam Altman, CEO de OpenAI (empresa responsable de la creación de ChatGPT), sostuvo una conversación con ABC News en la que reveló que en este momento tiene varias preocupaciones sobre las recientes innovaciones en torno a la inteligencia artificial.

Altman manifestó que tiene una gran preocupación sobre el uso de una IA como herramienta en la generación de campañas desinformación a gran escala, de igual manera, reconoció que actualmente el chatbot de OpenAI tiene la capacidad de escribir código informático y por ello existe el riesgo de que el sistema sea usado para realizar ciberataques con mayor eficiencia.

De acuerdo con CEO de OpenAI, la nueva versión de ChatGPT (GPT-4) ya cuenta con la habilidad de entender imágenes y extraer información a partir de ellas, por ello la IA ya puede resolver ciertos acertijos y hasta puede ofrecer una explicación bastante acertada sobre un meme que circula en Internet.

Pese a que dichas funcionalidades solo están al alcance de un número limitado de personas que colaboran en el programa de desarrollos beta para ChatGPT, eventualmente esa inteligencia artificial tendrá la capacidad de generar y brindar información falsa.

Altman explicó que la posibilidad de que su chatbot genere informaciones equivocadas se debe a ChatGPT, emplea un proceso de razonamiento deductivo, en vez de solo memorizar grandes cantidades de datos; puesto que el objetivo de sus creadores es que la IA pueda llegar a comprender el mundo de una forma similar a cómo lo hacen los humanos, mediante la capacidad de razonar.

No obstante, Sam Altman también admitió que sí existe un peligro real en cuanto a chatbots como ChatGPT puedan ser utilizados con fines negativos, debido a que OpenAI no es la única empresa que está desarrollando ese tipo de tecnología y muy seguramente en el futuro aparecerán otras compañías que no establecerán los mismos límites para sus inteligencias artificiales.

El logotipo de OpenAI se ve en la pantalla con el sitio web de ChatGPT - Foto: NurPhoto via Getty Images

En ese sentido, Altman reconoció en su entrevista con ABC News que es necesario que la especie humana le tenga miedo a las IA, porque así siempre tendrá una consciencia sobre cuál es la mejor manera de usar y sobre todo limitar esas tecnologías.

Finalmente, el CEO de Open AI indicó que considera muy poco posible que en un futuro se presente un escenario similar a al que se plantea en la cinta ‘Terminator’, en donde una la inteligencia artificial llamado Skynet toma el control del arsenal nuclear de varios países y le declara la guerra a la humanidad bombardeándola con esas armas.

Altman precisó que no es posible que ello ocurra porque las inteligencias artificiales siempre requerirán de una interacción humana y justamente será el ser humano debe indicarle a una IA lo que debe procesar y por ello el control siempre estaría en manos de una persona.