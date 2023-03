Las graves consecuencias de cargar un teléfono iPhone con un cargador “pirata”

Hoy en día, el teléfono móvil es una herramienta indispensable para la gran mayoría de las personas, pues no solo se ha convertido en un medio inmediato de comunicación, sino también se ha convertido en una herramienta esencial para el trabajo. De este modo, gracias a su versatilidad, es importante mantener un adecuado mantenimiento y cuidado para aumentar su vida útil.

Específicamente, los dispositivos iPhone son de los más vendidos a nivel mundial, ya que ofrecen mucha versatilidad y eficacia a la hora de utilizar cualquiera de sus funciones. Sin embargo, muchos de los consumidos de este smartphone han señalado la poca durabilidad de la batería, en comparación con otro tipo de celulares.

Para solucionar este problema, la mayoría, al no tener a la mano el dispositivo de carga homologado por Apple, acuden a los cargadores genéricos, lo cual se convierte en un grave error que puede ocasionar daños en el dispositivo.

Por su parte, Soporte Técnico de Apple advierte que el uso de cargadores genéricos o accesorios Lightning falsificados pueden estropear el celular o incapacitarlo a la hora de sincronizar o cargar el teléfono. Del mismo modo, esto se suma un aumento en el deterioro del cable, la posibilidad de que el extremo del conector se desprenda o daños al momento de encajar correctamente el dispositivo.

Los dispositivos iPhone son uno de los más vendidos a nivel mundial - Foto: Getty Images

Así las cosas, la marca recomienda el uso exclusivo de los accesorios certificados por Apple y que incluyan el distintivo MFi, el cual certifica que los productos han pasado por rigurosas pruebas para asegurar su correcto funcionamiento.

Una forma de identificar los cables y accesorios falsificados, es decir, que no tienen MFi, Apple recomienda examinar el embalaje del accesorio y validar la información. Asimismo, el cable conector Lightning a USB de Apple tiene “Designed by Apple in California” y “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” o “Indústria Brasileira” inscrito en el cable a unos 17 cm del conector USB seguido de un número de serie de 12 dígitos.

Los cargadores de iPhone no se comercializan con los mismos por ayuda al medio ambiente, según la compañía. La foto está tomada con la cámara SONY AIII. Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo tomar la decisión para cambiar de iPhone?

El cambio o reemplazo de los famosos celulares de la marca de la manzana se puede deber a varios factores. Los conocedores del tema dicen que la combinación del siguiente trío de ‘síntomas’ indica que no hay que esperar más e invertir en un nuevo dispositivo móvil.

1. Actualizaciones de hardware

De acuerdo con datos compartidos por Xataca, el usuario debe comparar las nuevas características físicas que tiene el hecho de adquirir un reciente iPhone. Luego de esto, las novedades del hardware en su totalidad, ya que cada modelo se lanza con diversas curiosidades.

En ese sentido, se estima que las actualizaciones más ‘pro’ para iPhone suelen estar en los dispositivos Pro y Pro Max, los de mayor valor en el mercado. De modo que si el usuario nota que no actualiza el hardware la recomendación es adquirir, por lo menos, un modelo anterior al más reciente y así se asegura la vida útil del aparato.

Se estima que las actualizaciones más ‘pro’ para iPhone suelen estar en los dispositivos Pro y Pro Max - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Batería

Esta variable es la que más inconvenientes causa y por la que muchos llegan a reemplazar su iPhone. Lo primero que hay que mencionar es que Apple recomienda cargar sus celulares sin interrumpir el proceso, además si se hace mediante la conexión USB con un ordenador el consejo es que este aparato de suministro de carga permanezca prendido.

Los expertos en la marca aseguran que es normal que los celulares en general tengan una degradación minina del 2 % en su batería, pero si una persona utiliza cargadores que no son originales el declive aumenta. En adición, después de dos o tres años comienza a notarse el detrimento de la batería hasta el punto en el que la tienda de aplicaciones -App Store- no funciona y es causa de reemplazo.

Si todo lo anterior sucede en menos de un año de la compra del iPhone e incluso el teléfono se recalienta, la compañía suele reponer el dispositivo con base en el contrato de compra.