Las graves consecuencias de no activar el ‘modo avión’ en el celular durante un vuelo

Cuando se aborda un vuelo comercial, una de las indicaciones más comunes es que los pasajeros deben activar el modo avión en sus dispositivos electrónicos antes del despegue. Aunque para muchos esta solicitud puede parecer innecesaria o incluso molesta, lo cierto es que no cumplir esta instrucción puede tener consecuencias graves.

Aunque los aviones modernos están diseñados para resistir ciertas interferencias, no seguir las normas aumenta el riesgo de errores de comunicación y posibles malentendidos en la cabina de mando.

¿Cuáles son las consecuencias de no activar el modo avión en el celular?

Esto no solo protege el vuelo, sino que puede ayudar a conservar la vida útil del dispositivo electrónico del usuario. Durante el vuelo, los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos sin este modo activado intentan continuamente conectarse a torres de señal, lo que los obliga a trabajar de manera más intensa.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Recuerde hacer uso del modo avión para prevenir peligros a la hora del viaje en avión | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, en el caso de que el dispositivo logre conectarse momentáneamente a una torre, la señal será inestable, lo que podría causar que la batería se agote aún más rápido y que el celular se sobrecaliente. En vuelos largos, esto no solo puede causar inconvenientes para los pasajeros, sino que aumenta el desgaste del dispositivo a largo plazo.

Otro aspecto importante a considerar es el impacto que puede tener en la seguridad general del vuelo el no cumplir con las normativas. Aunque es poco probable que un solo teléfono no activado cause un accidente, si múltiples pasajeros deciden ignorar la recomendación, las señales acumuladas podrían volverse un verdadero problema.