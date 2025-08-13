Lo que pocos saben: así se puede ver la contraseña del internet WiFi en segundos

Olvidar la contraseña del internet es más común de lo que parece. Muchas veces, después de configurar el router o conectar el teléfono por primera vez, el código queda guardado y nunca más se vuelve a escribir, hasta que llega el momento en que es necesario compartirlo con otra persona o enlazar un nuevo dispositivo.

La buena noticia es que tanto en iOS (iPhone) como en Android, existe la posibilidad de acceder a esta información de forma rápida y segura, sin tener que llamar al proveedor o restablecer el equipo, utilizando únicamente las herramientas y funciones integradas en cada sistema operativo del dispositivo móvil.

Consultar la clave en iPhone sin complicaciones

En dispositivos Apple, el proceso para ver una contraseña guardada comienza en la aplicación Ajustes. Desde allí, dirígete a la sección wifi y selecciona la red a la que estás conectado. Al hacerlo, se abrirá una ventana con los detalles de la conexión, aunque la contraseña permanecerá oculta por seguridad.

Un sencillo procedimiento permite conocer o compartir la contraseña almacenada en el dispositivo. | Foto: Adobe Stock

Para visualizarla, iOS requiere autenticación. Dependiendo del modelo de tu iPhone, podrás verificarte mediante:

Para revelarla, iOS solicitará un método de autenticación. Dependiendo del modelo, el sistema pedirá Face ID (reconocimiento facial) o Touch ID (huella dactilar). Si estas opciones fallan tras dos intentos, se podrá introducir el código de desbloqueo del teléfono.

Si ambos métodos fallan tras dos intentos, el sistema pedirá el código de desbloqueo del dispositivo. Este paso asegura que solo el dueño del teléfono pueda acceder a la información. Una vez verificada tu identidad, la contraseña se mostrará en texto claro, permitiendo copiarla o compartirla fácilmente.

Compartir el WiFi en Android de forma rápida

En dispositivos Android, el proceso para compartir una red WiFi es rápido y sencillo:

Desde Ajustes, hay que entrar en Redes e internet, luego en Internet, y elegir la red en uso. Entre las opciones aparecerá la función Compartir, que genera de forma automática un código QR con todos los datos de conexión.

Consultar la clave del WiFi guardada en el móvil es fácil gracias a opciones del sistema. | Foto: Getty Images

Cualquier persona podrá conectarse escaneando este código con la cámara de su móvil, sin tener que escribir la contraseña manualmente. Esto no solo evita errores, sino que también agiliza la conexión, especialmente con claves largas o complejas.