Los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en 2022

Foto: NurPhoto via Getty Images

La plataforma se mantiene en constante cambio, por lo que sistemas operativos viejos no podrán funcionar común y corriente con las novedades de la ‘app’.

Foto: NurPhoto via Getty Images

Los ajustes en los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes van de la mano de las actualizaciones y nuevas herramientas de las principales aplicaciones utilizadas alrededor del mundo.

Es así como WhatsApp anunció a través de su blog oficial que algunos dispositivos con sistema operativo iOS o Andriod ya no podrán correr óptimamente la plataforma, por tratarse de versiones anteriores y que podrían resultar obsoletas.

A finales de marzo, los teléfonos celulares con sistema operativo iOS 9 o versiones previas, Android 4.04 o anteriores y las ediciones previas a KaiOS 2.4 ya no serán compatibles con la aplicación, esto porque existe una actualización del sistema que se realiza cada año.

“Al igual que otras empresas de tecnología, cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios para decidir qué dejamos de admitir. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, se explica en el blog oficial del servicio.

Una de las opciones para que WhatsApp deje de fallar en el celular es actualizar el sistema operativo. En caso de no hacerlo, porque el aparato no tiene la capacidad de soportar las nuevas actualizaciones, la aplicación empezará a fallar hasta llegar al punto de no responder más.

WhatsApp cerrará cuentas por estos motivos

La plataforma propiedad de Meta señaló que eliminará algunas cuentas a finales de este mes. Estas serían las razones por las que se cerrarán las cuentas de acuerdo con WaBetaInfo:

Si la cuenta lleva inactiva más de 120 días seguidos.

Personas que usan apps modificadas como WhatsApp Plus.

Cuentas de personas que realicen spam muy seguido al crear listas de difusión u otros grupos para poder enviar mensajes en concreto.

Cuentas de personas que han sido bloqueadas por varias personas a la vez un mismo día.

Cuentas que difundan fake news .

Cuentas que comparten programas codificados o programados. A pesar de que en un inicio se conoció que se podían cerrar cuentas de personas que comparten muchos documentos, finalmente se conoció que se trata de archivos que contengan programas modificados.

Nueva actualización de seguridad: ¿de qué se trata?

Code Verify es una extensión de navegador de código abierto que verifica automáticamente la autenticidad del código web de la aplicación de mensajería.

A través de un comunicado, Meta, matriz de WhatsApp, ha anunciado que ha tomado esta medida de seguridad con motivo del crecimiento del número de personas que acceden a la aplicación a través de la web, gracias a la capacidad multidispositivo que introdujo hace un año.

Para reforzar la protección de los datos de los usuarios, Code Verify trabaja en asociación con la empresa de seguridad e infraestructura web Cloudflare, con el objetivo de proporcionar una “verificación independiente y transparente” del código que recibe en WhatsApp Web.

La compañía también ha comunicado que Code Verify se ofrece como código abierto para que otros servicios también puedan utilizarlo y ha explicado cómo funciona la verificación.

En primer lugar, ha señalado que Code Verify amplía el concepto de integridad de subrecursos (SRI, por sus siglas en inglés), una característica de seguridad que permite a los navegadores web constatar que los recursos que obtienen no han sido manipulados.

Esta función se aplica solo a archivos individuales, pero Code Verify verifica los recursos incluidos en toda la página web de la aplicación de mensajería.

Además, para reforzar la seguridad, cuenta con la colaboración de Cloudflare, al que se le asigna una fuente de ‘hash’ criptográfico o huella digital para el código JavaScript de WhatsApp Web.

“Cuando alguien usa Code Verify, la extensión compara automáticamente el código que se ejecuta en WhatsApp Web con la versión del código verificado por WhatsApp y publicado en CloudFlare”, ha subrayado Meta, que ha informado de que si hay alguna inconsistencia, esta extensión notifica al usuario.

Todo este proceso tiene lugar en tiempo real, de modo que siempre que se actualice el código de la aplicación web, la fuente de ‘hash’ criptográfico y la extensión también se actualizan automáticamente.