Los nuevos juegos que llegan gratis a PlayStation Plus

Microsoft ya anunció cuáles serán los nuevos videojuegos que estarán disponibles para el servicio de Xbox Game Pass y Sony no se ha quedado atrás; por ello, la compañía ha revelado la lista de nuevos juegos gratuitos que llegarán para los usuarios de PlayStation Plus.

En esta ocasión, PlayStation ha decidido ampliar la oferta de juegos disponibles que posee el catálogo para la modalidad de suscripción ‘Extra’ o ‘Premium’, de modo que los jugadores ahora tendrán acceso a 16 nuevos juegos.

Los títulos

Entre las novedades más llamativas se destaca Deathloop, juego que también llega al servicio de Xbox Game Pass, junto a otros títulos reconocidos de Ubisoft como Rayman Legends, Assassin’s Creed Origins y Watch Dogs 2.

De igual manera, Sony agregó a su catálogo una serie de juegos de generaciones pasadas, que en su momento fueron muy queridos por los usuarios, como es la saga de ’Sly Cooper’ y el título de acción ‘Syphon Filter’, que han quedado relegadas con la evolución de los videojuegos.

Mediante esta estrategia, PlaySation busca ampliar su catálogo de videojuegos clásicos y así brinda más opciones para los nostálgicos que buscan revivir viejas aventuras.

A continuación, la lista de los nuevos juegos de PlayStation Plus.

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4, PS5)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Bentley’s Hackpack (PS3)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Deathloop (PS5)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Kingdom of Paradise (PSP)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4, PS5)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (PS4)

Sly Cooper: Thieves in Time (PS3)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Watch Dogs 2 (PS4)

Tekken 8, Rise of the Ronin y Stellar Blade protagonizan el State of Play de PlayStation

En el marco del reciente State of Play de Sony se reveló los anuncios de nuevos juegos como Tekken 8 y Rise of the Ronin, además de la presentación de un nuevo tráiler de God of War Ragnarok, el cual expone más elementos de su trama.

La compañía japonesa expuso algunas novedades jugables para sus plataformas, tanto actuales en el caso de PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5), como futuras, para los cascos PlayStation VR 2 (PSVR2).

A su turno, Bandai Namco confirmó el desarrollo de Tekken 8 con un tráiler del modo historia que expone una mejora en el apartado gráfico, mientras presenta un combate entre Kazuya Mishima y Jin Kazama, personajes protagónicos de la saga.

Por ahora, se espera que la octava entrega de la saga de Tekken esté disponible para PS5, Xbox Series X y S y de a PC, pero aún se desconoce su fecha de lanzamiento.

Los estudios Koei Tecmo, Team Ninja, también sorprendieron a la comunidad gamer con su nuevo juego, Rise of the Ronin, un título RPG de acción ambientado en el Japón del siglo XIX. Esta entrega ofrecería una experiencia de mundo abierto centrado en el combate con katanas y otras armas del siglo pasado.

En este videojuego el protagonista será un guerrero que “no está atado a ningún maestro y es libre de tomar sus propias decisiones”. Se espera que Rise of the Ronin sea lanzado a lo largo de 2024 y, por el momento, sería un título exclusivo para PS5.

Finalmente, Kratos y Atreus reaparecen para mostrar un poco más de la trama que ofrecerá God of War Ragnarok. El título desarrollado por Santa Monica Studio expuso un nuevo tráiler centrado en la historia, en el que se muestra un evento crucial en la relación entre padre e hijo, mientras se preparan para una batalla contra Thor y otras figuras de la mitología nórdica.