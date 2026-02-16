Ciencia

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

El programa Artemis afronta un ensayo que puede mover la fecha del lanzamiento.

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 8:51 p. m.
Ingenieros evaluarán el cohete en una jornada decisiva en Florida.
Ingenieros evaluarán el cohete en una jornada decisiva en Florida. Foto: NASA

La cuenta regresiva hacia el regreso de la humanidad a la Luna atraviesa un momento clave. La Nasa confirmó que el jueves, 19 de febrero, realizará una prueba determinante para la misión Artemis II y su resultado podría mover el calendario previsto para el esperado viaje orbital alrededor del satélite natural.

Aunque no se trata todavía del lanzamiento oficial, lo que ocurra ese día servirá para definir si todo marcha según lo previsto o si será necesario ajustar tiempos. La jornada será una especie de simulacro completo, pensado para poner a prueba cada detalle antes de que la nave realmente despegue.

Una prueba decisiva antes del despegue

El ensayo programado consiste en cargar los tanques del gigantesco cohete Space Launch System con combustible ultrafrío, realizar una simulación de conteo regresivo y luego vaciar los depósitos, tal como ocurriría en una misión real.

“El lanzamiento simulado es a las 20:30 del 19 de febrero, con un margen de cuatro horas para la prueba”, confirmó la Nasa.

A este procedimiento se le conoce como “ensayo general húmedo”, porque incluye el abastecimiento con propelentes líquidos.

En días pasados, los técnicos detectaron que una pieza del sistema en tierra podía estar afectando el flujo adecuado de hidrógeno líquido durante una prueba parcial. El componente fue sustituido durante el fin de semana y los equipos volvieron a conectar las líneas para garantizar condiciones óptimas.

Con un viaje de diez días, Artemis II validará los sistemas que permitirán avanzar hacia un futuro alunizaje.
El ejercicio, previsto para las 20:30 del 19 de febrero, tendrá una ventana de hasta cuatro horas. Foto: NASA / Cory Huston

Desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, los controladores iniciarán un extenso conteo regresivo que se prolongará por casi dos días. El simulacro contempla incluso pausas intencionales en los últimos minutos, con el fin de recrear situaciones imprevistas como fallas técnicas o cambios climáticos que obliguen a detener la secuencia.

Aunque los astronautas de Artemis II no participarán directamente, personal especializado practicará en la plataforma tareas como el cierre de la escotilla de la nave Orion, uno de los pasos críticos antes de cualquier misión tripulada.

¿Se cambiará la fecha del viaje lunar?

La agencia espacial estadounidense ha dejado claro que no anunciará una fecha definitiva de lanzamiento “hasta después de un ensayo general y una revisión de datos exitosos”. Sin embargo, ya se evalúan posibles ventanas en los primeros días de marzo.

Según los administradores del programa, el 6 de marzo aparece como la opción más temprana para despegar, siempre y cuando el ensayo se desarrolle sin contratiempos y el equipo técnico disponga del tiempo necesario para estudiar la información y preparar la plataforma.

Si algo no sale como se espera, el calendario podría ajustarse. Por eso, la jornada del 19 de febrero es vista como un punto de inflexión: no es el viaje a la Luna, pero sí el examen que determinará cuándo podrá concretarse.

