Nirvana revive con una canción ‘nueva’ creada por inteligencia artificial: así suena

Una organización creó una “nueva” canción de Nirvana utilizando inteligencia artificial para aproximarse a cómo sería, actualmente, la forma de componer del cantante y guitarrista.

Cabe anotar que en 1994, Kurt Cobain, falleció a causa de una herida ocasionada en la cabeza por una escopeta y, desde entonces, muchos de sus fanáticos se preguntan cómo sería su música si estuviera vivo en la actualidad.

El cantante y guitarrista estadounidense Kurt Cobain (1967 - 1994), actúa con su grupo Nirvana en una grabación del programa de televisión 'MTV Unplugged', Nueva York, Nueva York, 18 de noviembre de 1993. (Foto de Frank Micelotta/Getty Images) - Foto: Foto Gettyimages

Para llevar a cabo el experimento usando la IA, la canción escogida fue “Drowned in the Sun”, un tema que hace parte de ‘Lost Tapes of the 27 Club’, un proyecto que presenta composiciones musicales creadas principalmente por inteligencia artificial, en los estilos de músicos que fallecieron a los 27 años.

Este programa consiste en analizar hasta 30 canciones de cada artista, estudiar las melodías vocales, los cambios de acordes, los riffs y solos de guitarra, los patrones de batería y las letras de las canciones originales para imaginar cómo sonarían sus “nuevas” composiciones. Cada pista es el resultado de programas de IA.

Over the Bridge es la organización con sede en Toronto, Canadá, encargada de llevar a cabo este proyecto, el cual brinda apoyo a miembros de la industria musical que luchan contra enfermedades mentales. El objetivo principal es aprovechar de una manera positiva a la inteligencia artificial y rendir homenaje a los artistas que han dejado un legado que perdura con el paso de los años.

Canción ‘nueva’ de Nirvana creada por inteligencia artificial

Para trabajar en “Drowned in the Sun”, se utilizó Magenta, programa de inteligencia artificial, el cual “aprende” a componer en el estilo del artista requerido mediante el análisis de sus obras.

En ese orden, Magenta examinó las canciones de los artistas en formato de archivos MIDI, por medio de los cuales se representan las notas y el ritmo en un código digital interpretable por un sintetizador para recrear la música.

Posteriormente, al analizar las opciones de notas y las peculiaridades rítmicas presentes en los archivos MIDI de cada artista, el software genera nueva música que el equipo humano puede estudiar detalladamente para seleccionar los momentos más destacados.

Nirvana, backstage en Frankfurt, Alemania, el 12 de noviembre de 1991. Dave Grohl, Kurt Cobain (1967 - 1994) y Krist Novoselic. Foto: Paul Bergen/Redferns/Getty Images - Foto: Redferns

Resultado de la canción de Nirvana con IA

