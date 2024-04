Nostalgia entre los ‘gamers’: Inteligencia Artificial reveló cuáles son los cinco mejores videojuegos de la historia

Los videojuegos constituyen una forma de entretenimiento que, con el paso de los años, ha ganado mayor popularidad entre la población, al punto de que cada vez son más grandes las comunidades que debaten y comparten datos sobre los mismos productos audiovisuales, así como las consolas y máquinas en las que se pueden jugar.

En ese sentido, existe una gran variedad de géneros dentro de los videojuegos, y cada una tiene particularidades que lo hacen especial, por lo que determinar cuál es el mejor, o los mejores de la historia, es una decisión subjetiva, basada en la experiencia de los jugadores, críticos y fanáticos.

En ese sentido, la Inteligencia Artificial fue consultada sobre cuáles son los cinco mejores videojuegos de la historia, y la respuesta revivió la nostalgia entre los gamers.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) - Nintendo 64

La razón por la que este juego está en el primer puesto, es porque es frecuentemente citado por su innovador diseño de juego en 3D que estableció un nuevo estándar para los juegos de aventura.

Su impacto en el diseño de juegos es masivo, influyendo en muchos títulos posteriores con su enfoque en la exploración de mundos abiertos y su sistema de combate y puzzles.

Super Mario Bros. (1985) - NES

El motivo de que ocupe el segundo lugar es que es pionero en el género de plataformas, estableció muchas convenciones que aún persisten en el género. Es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos y ayudó a revivir la industria del videojuego tras la crisis de 1983.

Tetris (1984) - Electrónica

Se encuentra en el tercer lugar, puesto que es un juego simple, pero profundamente adictivo, Tetris se popularizó en numerosas plataformas y es uno de los juegos más reconocidos y jugados del mundo. Su naturaleza atemporal y su jugabilidad universalmente accesible lo convierten en un clásico perdurable.

Half-Life 2 (2004) - PC

Es cuarto por ser un videojuego Innovador en gráficos, jugabilidad y narrativa, Half-Life 2 empujó los límites de lo que los juegos de disparos en primera persona podían ser.

Su enfoque en la física realista y la integración de la historia dentro del juego sin cortes en la acción lo establecieron como un pilar en su género.

World of Warcraft (2004) - PC

Completa el top cinco, pues este MMORPG no solo capturó la imaginación de millones de jugadores en todo el mundo, sino que también estableció un modelo para los juegos en línea con su rico mundo de juego, sistema de progresión profundo y comunidad activa. Ha mantenido una base de jugadores significativa a lo largo de los años con múltiples expansiones y actualizaciones.