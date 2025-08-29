Suscribirse

Tecnología

Nueva actualización de Microsoft Word: así funcionará el guardado automático de los documentos

Esta función ya está disponible en el procesador de textos para los usuarios de Microsof 365 Insiders que ejecuten la versión 2509.

Redacción Tecnología
29 de agosto de 2025, 4:07 p. m.
Ciberdelincuentes recurren a Word para hackear cuentas sin ser detectados.
Microsoft está probando una nueva actualización de Microsoft Word en Microsoft 365 Insider. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Microsoft está probando una nueva actualización en Microsoft Word para que la herramienta guarde automáticamente los documentos de los usuarios en la nube, ya sea en OneDrive o en el servicio de almacenamiento que prefiera el usuario.

La compañía tecnológica anunció que está modernizando la forma en que se crean y almacenan archivos en Word para Windows, por lo que los usuarios ya no tendrán que preocuparse por guardar sus documentos antes de cerrar la aplicación.

Microsoft está probando una nueva actualización de Microsoft Word en Microsoft 365 Insider para que se guarden automáticamente en la nube todos los nuevos documentos que se creen en el procesador de textos de la empresa, tal y como lo señaló el gerente de producto del equipo de Servicios y Experiencias Compartidas de Office, Raúl Muñoz, en una publicación en el blog de la compañía.

El popular programa de edición de texto nació hace 40 años.
Este programa es uno de los más usados en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De esta manera, todo lo que se cree en Word se guardará automáticamente en OneDrive o en el servicio de almacenamiento en la nube que prefiera el usuario, y los archivos estarán protegidos por las reglas de seguridad y etiquetado de su empresa.

El nuevo documento se guardará con fecha en vez del nombre tradicional ‘DocumentoN’, y se podrá cambiar la ubicación de creación de los documentos configurando ubicaciones predeterminadas en la nube.

Así, se podrá tener acceso desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo Android o iOS, y al realizar cambios en un dispositivo, estos se sincronizarán en todas partes desde las que pueda acceder el usuario.

Contexto: Descubren nueva forma de hackeo que explota a Gemini, la IA de Google, para robar datos personales usando imágenes

Esta actualización también ofrecerá una colaboración más sencilla con otros usuarios, ya que simplemente habrá que compartir el archivo en la nube para empezar a colaborar, añadir comentarios y realizar cambios juntos.

Asimismo, Microsoft ha asegurado que tendrá soporte de Copilot y Agent, por lo que se podrán usar sus funciones para obtener ayuda con inteligencia artificial cuando se necesite, siempre que se tenga la licencia de Copilot Chat o Microsoft 365 Copilot.

La compañía ha apuntado que se puede cambiar la forma en que se crean los archivos nuevos, ya que se puede elegir si se guardan automáticamente en la nube o de la forma tradicional (guardándolo manualmente). Para ello, hay que dirigirse a la página ‘Guardar de Opciones’ de Word y seleccionar o deseleccionar la opción de ‘Crear nuevos archivos’ en la nube automáticamente.

Medicinal digital
Los documentos se guardarán por defecto. | Foto: Adobe Stock

Microsoft advierte de que si se cierra el documento antes de guardarlo, aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará al usuario si desea descartarlo o conservarlo, y en el caso de que el documento esté vacío, se descartará sin necesidad de confirmación.

Igualmente, si se inicia una nueva sesión de Word mientras se está ejecutando otra sesión, el nuevo archivo creado no se guarda automáticamente, mientras que si se tiene deshabilitada la configuración Mostrar la pantalla de Inicio cuando se inicia la aplicación, el primer archivo creado después de iniciar Word no se guardará automáticamente.

Esta función ya está disponible en el procesador de textos para los usuarios de Microsof 365 Insiders que ejecuten la versión 2509 (compilación 19221.20000) o posterior, y Microsoft anunció que una funcionalidad similar llegará a Excel para Windows y PowerPoint para Windows a finales de este año.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. América de Cali no se queda quieto: nuevo refuerzo “está presentando exámenes médicos”

2. ¿Cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela?

3. Este es el tesoro natural de Florida que está en peligro. Hasta el agua potable del 90 % del estado se pondría en riesgo

4. Secuestro de militares en Guaviare: Corte Suprema advirtió que el hecho debe ser investigado

5. La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MicrosoftAlmacenamientoarchivos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.