Nueva actualización de Microsoft Word: así funcionará el guardado automático de los documentos

Microsoft está probando una nueva actualización en Microsoft Word para que la herramienta guarde automáticamente los documentos de los usuarios en la nube, ya sea en OneDrive o en el servicio de almacenamiento que prefiera el usuario.

La compañía tecnológica anunció que está modernizando la forma en que se crean y almacenan archivos en Word para Windows, por lo que los usuarios ya no tendrán que preocuparse por guardar sus documentos antes de cerrar la aplicación.

Microsoft está probando una nueva actualización de Microsoft Word en Microsoft 365 Insider para que se guarden automáticamente en la nube todos los nuevos documentos que se creen en el procesador de textos de la empresa, tal y como lo señaló el gerente de producto del equipo de Servicios y Experiencias Compartidas de Office, Raúl Muñoz, en una publicación en el blog de la compañía.

Este programa es uno de los más usados en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De esta manera, todo lo que se cree en Word se guardará automáticamente en OneDrive o en el servicio de almacenamiento en la nube que prefiera el usuario, y los archivos estarán protegidos por las reglas de seguridad y etiquetado de su empresa.

El nuevo documento se guardará con fecha en vez del nombre tradicional ‘DocumentoN’, y se podrá cambiar la ubicación de creación de los documentos configurando ubicaciones predeterminadas en la nube.

Así, se podrá tener acceso desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo Android o iOS, y al realizar cambios en un dispositivo, estos se sincronizarán en todas partes desde las que pueda acceder el usuario.

Esta actualización también ofrecerá una colaboración más sencilla con otros usuarios, ya que simplemente habrá que compartir el archivo en la nube para empezar a colaborar, añadir comentarios y realizar cambios juntos.

Asimismo, Microsoft ha asegurado que tendrá soporte de Copilot y Agent, por lo que se podrán usar sus funciones para obtener ayuda con inteligencia artificial cuando se necesite, siempre que se tenga la licencia de Copilot Chat o Microsoft 365 Copilot.

La compañía ha apuntado que se puede cambiar la forma en que se crean los archivos nuevos, ya que se puede elegir si se guardan automáticamente en la nube o de la forma tradicional (guardándolo manualmente). Para ello, hay que dirigirse a la página ‘Guardar de Opciones’ de Word y seleccionar o deseleccionar la opción de ‘Crear nuevos archivos’ en la nube automáticamente.

Los documentos se guardarán por defecto. | Foto: Adobe Stock

Microsoft advierte de que si se cierra el documento antes de guardarlo, aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará al usuario si desea descartarlo o conservarlo, y en el caso de que el documento esté vacío, se descartará sin necesidad de confirmación.

Igualmente, si se inicia una nueva sesión de Word mientras se está ejecutando otra sesión, el nuevo archivo creado no se guarda automáticamente, mientras que si se tiene deshabilitada la configuración Mostrar la pantalla de Inicio cuando se inicia la aplicación, el primer archivo creado después de iniciar Word no se guardará automáticamente.

Esta función ya está disponible en el procesador de textos para los usuarios de Microsof 365 Insiders que ejecuten la versión 2509 (compilación 19221.20000) o posterior, y Microsoft anunció que una funcionalidad similar llegará a Excel para Windows y PowerPoint para Windows a finales de este año.