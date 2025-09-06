Nunca utilice estas 5 claves en su cuenta bancaria, estudio reveló que son las más hackeadas

Existen contraseñas tan fáciles de deducir con un solo patrón que si las tiene en este momento para retirar dinero en un cajero automático se sorprendería. Una nueva investigación ha presentado las cinco combinaciones que para sus cuentas y su dinero representan una amenaza.

No importa si es para sacar plata del cajero o para pagar algo desde su celular, elegir una mala contraseña es como dejar la puerta de su casa abierta de par en par.

Troy Hunt, un experto que se dedica a estudiar robos en internet, revisó más de 100 millones de contraseñas que fueron robadas por hackers y lo que descubrió es preocupante, pues la mayoría de la gente usa las mismas contraseñas obvias una y otra vez.

Es como si todos usáramos la misma llave para entrar a la casa, los ladrones ya saben cuáles son y las prueban primero cuando quieren entrar a robar la plata.

Las cinco contraseñas que los ladrones ya se saben

Tenga cuidado si usa esta clave, porque las cifras que respaldan estas combinaciones son sorprendentes.

Estas claves débiles siguen siendo la puerta de entrada para los ciberdelincuentes | Foto: Getty Images

La contraseña “123456” la usan más de 6 millones de personas en el mundo. Es como si fuera la combinación más popular del planeta.

la usan más de 6 millones de personas en el mundo. Es como si fuera la combinación más popular del planeta. En segundo lugar está “123456789” , que casi 2 millones y medio de personas creen que es “más segura” porque tiene más números, pero no, sigue siendo fácil de adivinar.

, que casi 2 millones y medio de personas creen que es “más segura” porque tiene más números, pero no, sigue siendo fácil de adivinar. El tercer lugar es para “111111” , sí, seis veces el número uno. Casi un millón de personas la usa.

, sí, seis veces el número uno. Casi un millón de personas la usa. Le sigue la palabra “password” con 950.000 usuarios que literalmente escriben “contraseña” como contraseña.

con 950.000 usuarios que literalmente escriben como contraseña. Por último, cierra la lista “qwerty”, esas primeras letras del teclado que 880.000 personas piensan que son originales.

Si está usando alguna de estas claves, tenga presente lo que han señalado los expertos y cambie la contraseña ahora mismo por una más segura y que no sea fácil de adivinar.

Cómo proteger su plata de verdad

Protegerse ante estos tipos de estafas y más por el lado de las contraseñas no es complejo, tenga en cuenta:

Primero, olvide usar fechas de cumpleaños, su número de cédula o el nombre de su mascota. Si está en Facebook o en otra red social, los ladrones lo pueden encontrar.

Millones de personas aún utilizan combinaciones que exponen sus cuentas bancarias | Foto: Getty Images

Para crear una contraseña fuerte, mezcle letras grandes y pequeñas con números, si la aplicación de la entidad bancaria lo permite, agregue símbolos como @ o #.

Un truco que comparten expertos: piense en una frase que solo usted sepa, como “mi perro come 3 veces al día”. Ahora lo que debe hacer es que va a tomar la primera letra de cada palabra, lo cual con la frase mencionada quedaría: “Mpc3vad”. También, cambie algunas letras por números o símbolos y listo: “Mpc3v@d”.