Ojo: advierten que esta frecuente app estaría agotando “intencionalmente” la batería de los celulares

La batería de los teléfonos celulares es un factor importante que se tiene en cuenta al momento de adquirir uno de estos productos. Sin embargo, al parecer, esto no se debería únicamente a las marcas, sino que Facebook podría estar agotando la carga.

Un exempleado de Meta dio a conocer que “Facebook puede agotar en secreto las baterías de los teléfonos móviles de sus usuarios”, publicó The New York Post.

Esto se daría por medio de una acción conocida como “prueba negativa”, la cual haría que de manera disimulada se consuma la batería, mientras se prueban funciones o problemas que se darían al momento de la ejecución de la aplicación.

De acuerdo con el científico de datos, George Hayward, él le dijo a su jefe: “‘Esto puede dañar a alguien’, y ella dijo que al dañar a unos pocos podemos ayudar a las masas más grandes”.

No hay que dejar descargar por completo la batería de los celulares. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hayward sostiene una demanda en la Corte Federal de Manhattan y dejó de trabajar con la popular red social desde noviembre del año pasado, ya que se habría negado a participar en las que serían las “pruebas negativas”.

El hombre señaló en el citado medio que trabajó en la aplicación Messenger de Facebook, la cual permite a los usuarios enviar mensajes escritos o hacer llamadas telefónicas o videollamadas. Dicha opción es crucial para entablar comunicaciones entre varias naciones.

Impactar en la batería del teléfono celular de cualquier usuario representa un riesgo. Especialmente “en circunstancias en las que necesitan comunicarse con otros, incluidos, entre otros, la Policía u otros rescatistas”, según el litigio presentado contra la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms.

Este 'brazo' de Facebook está enfocado en los chats y las videollamadas. (Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Me negué a hacer esta prueba. Resulta que si le dices a tu jefe: ‘No, eso es ilegal’, no funciona muy bien”, dijo el profesional en declaraciones con The New York Post.

El hombre laboró desde 2019 hasta finales del año pasado con Facebook. En ese sentido, agregó que tiene el desconocimiento de a cuántos usuarios ya les habría afectado las llamadas pruebas negativas de la red social. En adición, no descartó que la plataforma haya ejecutado esto, pues Hayward comentó que recibió un documento de capacitación interna, titulado: “Cómo ejecutar pruebas negativas reflexivas”.

“Nunca he visto un documento más desagradable en mi carrera”, añadió.

Para finalizar, podría pesar que la mayoría de personas no sepan qué reconocidas apps se entrometen en el rendimiento de la batería de los teléfonos celulares de manera “intencionada”, según el abogado de Hayward, Dan Kaiser.

Por ahora, la demanda permanece quieta, porque el exempleado debe ir a arbitraje.

Los tres hábitos que dañan la batería del celular

1. Cargadores económicos

Perder o no tener un cargador a la mano implica buscar una solución rápida y económica. Los cargadores genéricos son de alta demanda, pese a que la batería es la más afectada con el uso de los mismos.

El sitio web ProAndroid consigna que lo primero que se debe aclarar es que “no pasa nada por cargar un móvil con un cargador de otra marca”, pero cuando se adquieren cargadores que no son originales, la calidad es un factor que entra a generar debate.

Entonces, “la mayoría de usuarios compra el más económico, resultando algunas veces en una pieza de hardware nefasta y de una calidad ínfima”, lo que conduce al detrimento de la batería. De hecho, puede pasar que la conexión por USB se dañe y rompa el conector del dispositivo.

2. Cargarlo toda la noche

Este hábito es de los más comunes a la hora de otorgarle energía al celular, ya que pasa que las personas van a la cama y dejan conectado el dispositivo horas; sin embargo, tal acción es dañina para la “salud” del aparato tecnológico.

De acuerdo con los conocedores del tema, no hay que dejar siempre que la batería llegue al máximo umbral del 100 % de carga, sino que se debe desconectar. Esto porque de tanta energía que recibe el celular se recalienta e incluso puede generar accidentes.

Los cargadores de iPhone no se comercializan con los mismos por ayuda al medio ambiente, según la compañía. La foto está tomada con la cámara SONY AIII. Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Ciclo de carga del 100 %

Los ciclos de carga se cuentan cada vez que la batería está en el 100 %. El blog xatakandroid señala que cada teléfono inteligente tiene su número de ciclos predeterminados, pero cuando se sobrepasan la batería puede llegar a ser “obsoleta”.

En esa línea, los expertos recomiendan: “No dejar que el móvil baje de 20 % y cargarlo solo hasta el 80 %”, ya que “ayuda a ralentizar el consumo de ciclos de carga, teniendo que realizar varias cargas para que se consuma uno entero”.