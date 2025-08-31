Suscribirse

Ojo con peligrosa estafa al usar el cajero automático; los delincuentes se aprovechan de esto

Las estafas con tarjetas están entre las más comunes.

Redacción Tecnología
31 de agosto de 2025, 1:02 p. m.
El uso de tarjetas de crédito es una de las formas más comunes de realizar pagos en la actualidad.
Las estafas con tarjetas de crédito y débito se encuentran entre las más comunes. A través de diferentes modalidades, los delincuentes logran acceder a los datos de ellas para retirar dinero, hacer transferencias y compras.

Una de estas modalidades es el denominado ‘cambiazo’, el cual consiste en lograr que la víctima inocentemente entregue su tarjeta al estafador, quien le cambia por un plástico falso.

Esta estafa puede suceder en cualquier lugar: en una tienda, restaurante, estación de servicio o incluso en un cajero automático, según señala Scotiabank Colpatria.

En los cajeros, los delincuentes buscan aprovecharse del usuario desprevenido, distraído o confiado.

“Todo el modus operandi está basado en el poder del engaño, distracción y farsa. El delincuente ofrece ayuda al cliente y lo confunde, logrando cambiar rápidamente su tarjeta por otra falsa. Así, cuando intenta continuar con su operación, alguien en complicidad observa su clave secreta. Luego, con su tarjeta y sus datos, retiran el dinero”, señala al respecto Datacrédito.

Por ello, esta entidad recomienda:

  • Cubrir muy bien el teclado al momento de digitar su clave en cajeros automáticos o establecimientos de comercio.
  • Nunca aceptar ayuda o sugerencias de extraños cuando esté retirando efectivo en un cajero automático.
  • Cambie su clave periódicamente y evite usar contraseñas como fechas de nacimiento y aniversarios.
Más recomendaciones

Otras recomendaciones entregadas por esta entidad para evitar ser víctima de estafas con cajeros son las siguientes:

  • Evite usar cajeros automáticos que se encuentren en lugares poco iluminados o aislados, sobre todo en la noche.
  • Evite utilizar cajeros automáticos si alrededor o dentro de la cabina percibe la presencia de individuos sospechosos.
  • Revise el aspecto del cajero automático para detectar alteraciones.
  • Desconfíe de cajeros automáticos en los que aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de estos.
  • No descuide su bolso o maleta cuando visite lugares muy concurridos.
  • No se distraiga con personas que solicitan su ayuda mientras realiza su compras. Este es el anzuelo perfecto para despojarlo de su tarjeta.
Otra modalidad

Otra modalidad muy común en cajeros automáticos se denomina el ‘cajero gemelo’. De acuerdo con Datacrédito, esta se presenta en cajeros que están ubicados uno al lado del otro.

Según señala esta entidad, la víctima es abordada por personas desconocidas, quienes por medio de engaños consiguen que deje su transacción abierta en el cajero que estaba utilizando y pase al cajero que se encuentra al lado.

Posteriormente, “el delincuente observa la clave del cliente cuando la está digitando y realiza una transacción simultánea en el cajero automático donde se encontraba inicialmente”.

