OpenAI advierte que su nuevo modelo de IA tiene un “riesgo medio de seguridad” y puede generar dependencia emocional

¿Dependencia emocional?

Otro de los riesgos que detalla OpenAI en el informe es la antropomorfización y, por tanto, la dependencia emocional que puede ocasionar GPT-4o. La antropomorfización implica atribuir comportamientos y características similares a los humanos en entidades no humanas, como son los modelos de IA. En el caso de GPT-4o, este riesgo se ve acentuado por las capacidades de audio que ofrece, que facilitan interacciones más parecidas a las humanas con el modelo.

Mitigación de riesgos

El equipo de investigación que firma el estudio, formado por empleados de OpenAI y por evaluadores externos, analizaron cuestiones como la generación de voces no autorizadas, la creación de contenido de audio no permitido, de discurso erótico y violento o las inferencias sin fundamento. Tras ello, implementaron medidas para mitigar estos riesgos .

En lo relativo a la generación de voces no autorizadas, OpenAI hace referencia a la capacidad de generar audio con una voz sintética que imita a la de una persona en concreto y que se basa en un clip de entrada de ejemplo. Esta característica puede facilitar daños como un aumento en el fraude debido a la suplantación de identidad e, incluso, aprovechar esta facilidad para difundir información falsa. No obstante, la tecnológica ha compartido que, tras abordar los riesgos de generación de voz no autorizada, han determinado que el riesgo residual “es mínimo”.