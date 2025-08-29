Suscribirse

Tecnología

Por este motivo cuando devuelve la llamada a un número desconocido este suena como fuera de servicio

Redacción Tecnología
29 de agosto de 2025, 3:58 p. m.
Las llamadas spam pueden ser un intento de estafa.
Las llamadas spam pueden ser un intento de estafa. | Foto: Getty Images

En la era de las telecomunicaciones, devolver una llamada perdida a un número que no está registrado en la libreta de contactos es una acción muy común.

Sin embargo, puede ser desconcertante cuando al intentar hacerlo, el número suena como si existiera o estuviera fuera de servicio. Pero, ¿por qué sucede esto en las llamadas? Este fenómeno tiene varias explicaciones, que van desde prácticas comerciales hasta posibles estafas.

¿Por qué al devolver la llamada suena fuera de servicio?

Una de las razones más comunes se relaciona con los centros de llamadas o call centers.

Estos servicios suelen utilizar números temporales o restringidos que, tras finalizar la llamada, quedan desactivados o bloqueados para recibir respuestas.

De esta manera, cuando alguien intenta devolver la llamada, se encuentra con que el número está fuera de servicio.

Dicha práctica es habitual en empresas que buscan evitar que los clientes devuelvan llamadas a números específicos, generalmente para controlar la cantidad de interacciones entrantes y optimizar sus recursos diarios.

Multiracial team working side by side in illuminated call center
Los centros de llamadas o call centers suelen utilizar números temporales o restringidos. | Foto: Getty Images

Otro motivo importante está relacionado con el llamado ‘spoofing’ o suplantación de números.

Esta técnica, utilizada principalmente por estafadores, permite que el número que aparece en el identificador de llamadas sea falso. Los sistemas automáticos de marcación pueden generar números aleatorios o usar números ya desactivados para contactar a las víctimas, lo que hace imposible devolver la llamada con éxito.

La estafas telefónicas son una modalidad común que usan los delincuentes para sobar dinero.
Contexto: La palabra que nunca debe decir durante una llamada porque los delincuentes podrían robarle todo el dinero de su cuenta bancaria

El propósito del spoofing es engañar al receptor para que piense que la llamada proviene de una fuente legítima, como una empresa o un contacto personal.

En Colombia, este problema es particularmente preocupante debido a la alta incidencia de llamadas spam.

Según la plataforma Truecaller, los colombianos reciben mensualmente un promedio de 40,5 millones de llamadas spam. Muchas de estas llamadas están diseñadas para estafar o robar información sensible. Por lo tanto, es crucial estar consciente de estos riesgos y tomar medidas para protegerse.

La estafa por llamada ha experimentado un crecimiento importante durante el último año en Colombia.
La estafa por llamada ha experimentado un crecimiento importante durante el último año en Colombia. | Foto: Cortesía Truecaller

¿Qué hacer al recibir llamadas spam?

Al enfrentarse a este problema, es recomendable no intentar devolver la llamada a un número que parece estar desactivado, ya que puede ser inútil o incluso costoso. En su lugar, si el número fue proporcionado por una fuente confiable, como una empresa, es mejor intentar comunicarse por otros medios para verificar la información. También es aconsejable bloquear el número en el teléfono si se sospecha que se trata de una llamada spam o una posible estafa, para evitar futuras molestias.

Cuando un número suena como fuera de servicio al intentar devolver una llamada, las causas más probables son el uso de números temporales por parte de centros de llamadas o el uso de técnicas de spoofing por parte de estafadores.

Es importante estar alerta y tomar precauciones para evitar caer en fraudes o robos de información a través de llamadas telefónicas no deseadas.

