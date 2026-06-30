¿Por qué una persona puede caminar dormida? Científicos revelan una posible explicación del sonambulismo

Uno de los comportamientos más inusuales durante un descanso más prolongado y profundo durante el sueño es el sonambulismo. Los expertos consideran que esta característica no necesariamente surgió porque ofreciera una ventaja para la supervivencia.

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En cambio, pudo mantenerse simplemente porque no afectó de manera significativa la evolución de la especie. De acuerdo con esta hipótesis, el sonambulismo sería una consecuencia de la forma en que evolucionó el sueño humano, más que un rasgo desarrollado con un propósito específico.

El sonambulismo suele presentarse durante la fase más profunda del sueño. Según David R. Samson, profesor asociado de antropología evolutiva de la Universidad de Toronto, esto ocurre porque, mientras una persona sigue dormida, algunas áreas del cerebro encargadas del movimiento se activan, pero las que controlan la conciencia, el razonamiento y la memoria continúan descansando.

En cambio, pudo mantenerse simplemente porque no afectó de manera significativa la evolución de la especie Foto: Getty Images

Por eso, quien es sonámbulo puede caminar o hacer algunas acciones sin ser consciente de lo que está haciendo y, al despertar, normalmente no recuerda lo ocurrido.

“Partes del cerebro involucradas en el movimiento y la activación se ponen en marcha, mientras las regiones implicadas en la conciencia reflexiva, el juicio y la memoria permanecen en un estado similar al sueño”, señaló Samson en declaraciones recogidas por Popular Science. Y agregó que “el cuerpo puede moverse antes de que la mente despierta haya llegado por completo”.

El sonambulismo suele presentarse durante la fase más profunda del sueño. Foto: Getty Images

Según esta hipótesis, el lugar donde dormían los primeros seres humanos pudo influir en que el sonambulismo siguiera existiendo. Mientras la mayoría de los primates descansan en árboles o sitios elevados, donde caminar dormido podría provocar una caída mortal, los humanos comenzaron a dormir en el suelo. Esto habría reducido el riesgo de sufrir accidentes graves durante un episodio de sonambulismo.

El experto señaló que, además, los primeros grupos humanos solían descansar en campamentos protegidos, rodeados de otras personas, con refugios y fuego para mayor seguridad. Ese entorno habría hecho que levantarse y caminar mientras se dormía tuviera menos consecuencias.