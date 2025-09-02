Suscribirse

Presionar este botón le podría costar el pin de desbloqueo en su celular y el hackeo de sus cuentas, incluso bancarias

Un botón falso en Android podría entregar el Pin y exponer cuentas bancarias.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 1:19 a. m.
La promesa de mejoras en el celular oculta un software espía.
Anuncios falsos en redes difunden un virus que vacía cuentas. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Los criminales han encontrado una nueva forma de engañar a las personas, esta vez se hacen pasar por plataformas de inversión reconocidas.

Ahora están utilizando anuncios falsos en redes sociales, que parecen promociones reales, con el fin de que las víctimas instalen en sus celulares programas espía, los cuales tienen la capacidad de robar información personal e incluso vaciar cuentas bancarias.

Así opera la nueva modalidad con anuncios falsos

Este tipo de estafa salió a la luz a través de una investigación de la empresa de seguridad digital Bitdefender. De acuerdo con la investigación, estos delincuentes llevan semanas publicando al menos 75 anuncios engañosos y algo preocupante y de extremo cuidado es que estos ataques se dirigen principalmente en Facebook, donde el objetivo es prometer accesos gratuitos a servicios financieros premium.

Brokewell engaña con una falsa actualización para quedarse con el PIN.
Una simple presión en pantalla abre la puerta al control del celular. | Foto: Bitdefender

Otro aspecto de riesgo es que los criminales copean casi a la perfección la imagen de otras empresas, tal como hicieron con TradingView, y esto lo convierte visualmente en auténtico, sin embargo, no deja de ser un peligro.

El ataque busca que la víctima descargue la supuesta aplicación, una vez lo hace, el programa pide permisos en el celular y muestra una falsa actualización de sistema, mientras comienza a robar información en silencio.

El programa que roba claves y vacía cuentas

El software malicioso, conocido como Brokewell, está diseñado para engañar a los usuarios de Android. Presenta una pantalla idéntica a la de una actualización oficial del sistema y solicita el PIN del teléfono.

El uso poco conocido del código ##002#: esto ocurre al marcarlo en su dispositivo móvil
Presionar un botón puede instalar un virus que realiza transferencias. | Foto: Getty Images

Con ese código, los atacantes acceden al dispositivo por completo, además, el programa es capaz de espiar aplicaciones bancarias, interceptar mensajes de texto, registrar todo lo que se escribe en pantalla y capturar códigos de seguridad de verificación. Esto le permite realizar transacciones fraudulentas sin que la víctima se dé cuenta de inmediato.

Cómo evitar caer en la trampa

Este tipo de ataque puede parecer complejo de prevenir y más cuando las aplicaciones de redes sociales de Meta han generado confianza, pero los especialistas han comentado diferentes medidas que pueden ser básicas para prevenir ser víctima de estos tipos de ataque:

  • No instalar aplicaciones a través de enlaces o anuncios que aparecen en las redes sociales, lo ideal es hacerlo únicamente desde tiendas oficiales.
  • Siempre revisar bien los permisos que solicita cada aplicación antes de aceptarlos y asimismo revisar los que ya se han concedido.
  • Mantener actualizado el sistema operativo del celular.
  • Desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

