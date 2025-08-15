Suscribirse

Tecnología

Preste atención a estas señales, al recibir un correo electrónico, porque delincuentes podrían estar interviniendo su cuenta

Estos fallos delatan a los estafadores y su intento de perjudicar a un público más amplio.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 1:31 p. m.
La clasificación de correos electrónicos como spam se basa en una variedad de factores
La clasificación de correos electrónicos como spam se basa en una variedad de factores | Foto: Getty Images/iStockphoto

El correo electrónico, pese a ser una herramienta fundamental en la vida digital, también puede convertirse en un canal de alto riesgo si llega a manos indebidas. En él suelen guardarse datos personales y confidenciales que podrían ser utilizados para fraudes, extorsiones o manipulación.

Con el incremento de las estafas a través de este medio, es habitual que los usuarios se sientan desconcertados al recibir mensajes a cuentas personales que contienen enlaces peligrosos o solicitudes inusuales.

Si bien gran parte de los usuarios deposita total confianza en las medidas de seguridad, la realidad es que los ciberdelincuentes han conseguido vulnerar múltiples defensas. Reconocer a tiempo las señales de una posible intrusión resulta fundamental para prevenir el robo de datos sensibles que pueda derivar en actos delictivos.

Contexto: La nueva modalidad de estafa que con un solo clic instala virus en segundos y pone en peligro información sensible

¿Cómo saber si alguien está interviniendo su correo?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, existen ciertos indicios que pueden delatar que un mensaje proviene de estafadores, y uno de los más evidentes suele encontrarse en el asunto del correo.

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. Aterrador vaticinio de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría al mundo; reveló lugar en el que ocurriría: “Va a ser fuertísimo”

En muchos casos, el phishing representa solo una pequeña parte de la bandeja de entrada, por lo que los delincuentes digitales buscan sobresalir utilizando frases impactantes o cargadas de urgencia.

Palabras como “urgente”, “premio”, “dinero” o “sorteo” son estratégicamente elegidas para despertar la curiosidad o generar presión, con el objetivo de que el destinatario abra el mensaje sin pensarlo demasiado.

Un famoso modelo de IA ha sido copiado por criminales para realizar estafas a nivel empresarial.
El phishing representa solo una pequeña parte de la bandeja de entrada. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, los estafadores usan en sus mensajes la llamada a la acción, diseñada para incitar al destinatario a realizar algún paso concreto. Ya sea hacer clic en un enlace, abrir un archivo adjunto para “verificar información” o efectuar un pago innecesario, el propósito es siempre el mismo: sacar a la víctima de un entorno seguro, como su bandeja de entrada, y llevarla a sitios peligrosos donde pueda ser manipulada para entregar datos de acceso o perder dinero.

Algunos correos fraudulentos buscan generar sensación de urgencia para forzar decisiones apresuradas. No es raro que incluyan mensajes como “Accede a este enlace. Caduca en 24 horas” o que muestren un temporizador que refuerce la idea de que el tiempo se agota.

Los correos electrónicos son el principal foco de ciberataques como phishing, fraude y robo de identidad.
Los correos electrónicos son el principal foco de ciberataques como phishing, fraude y robo de identidad. | Foto: Getty Images

Esta táctica pretende provocar ansiedad y bloquear el pensamiento crítico, aumentando las posibilidades de que la víctima actúe sin reflexionar, especialmente en asuntos relacionados con su dinero.

Otra señal de alerta frecuente se encuentra en el contenido del propio mensaje. En el último año, se ha detectado un incremento de correos de phishing redactados en varios idiomas al mismo tiempo, lo que suele ir acompañado de errores gramaticales o frases extrañas.

Estos fallos no solo delatan la falta de profesionalismo de los estafadores, sino que también evidencian su intento de abarcar un público más amplio sin personalizar adecuadamente la comunicación.

Contexto: La peligrosa estafa que podría dejarlo con millonarias deudas por notificaciones falsas

También conviene prestar atención a la dirección del remitente. Si, por ejemplo, un usuario en Brasil recibe un mensaje proveniente de una cuenta con dominio italiano sin tener relación con ese país, es una señal clara para desconfiar.

Aunque antes un saludo genérico como “Estimado/a %username%” era un indicio casi seguro de estafa, hoy en día los delincuentes han perfeccionado sus métodos y personalizan los mensajes con el nombre real de la víctima. Sin embargo, esta aparente cercanía no es garantía de autenticidad, por lo que lo más seguro es ignorar cualquier comunicación sospechosa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco colombianos, incluidos firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos en la frontera por autoridades venezolanas

2. Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

4. Este artículo de moda se agota en minutos y ahora puede encontrarlo en Walmart antes de que desaparezca

5. Secuestran a médica en Valle del Cauca junto a sus dos hijos; los menores ya fueron liberados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Correo electrónico modalidad de roboseñales de alertaphishing

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.