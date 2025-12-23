Tecnología

Presunto delincuente que llama desde las cárceles confesó cómo se hacen los robos a las cuentas de WhatsApp

Una llamada reveló cómo operan las estafas que buscan tomar control de cuentas de WhatsApp.

David Alejandro Rojas García

24 de diciembre de 2025, 3:27 a. m.
Un intento de engaño dejó al descubierto las tácticas usadas en fraudes telefónicos.
Una llamada que parecía rutinaria terminó revelando el funcionamiento interno de una de las estafas más comunes en Colombia, este 23 de diciembre de 2025, la periodista Camila Zuluaga expuso al aire una conversación en la que un supuesto estafador, sin saberlo, confesó cómo era el lenguaje, las tácticas y el origen de las llamadas fraudulentas que buscan apoderarse de cuentas de WhatsApp desde centros penitenciarios.

Lejos de caer en el engaño, la comunicadora mantuvo la calma y permitió que la charla avanzara, el intento de fraude giró alrededor del conocido código de verificación de seis dígitos de WhatsApp, la llave que permite tomar control de la aplicación.

El diálogo, difundido por Blu Radio, se convirtió en una radiografía clara de cómo operan estas redes.

“La universidad”: el código con el que ocultan que están presos

Durante la llamada, el hombre evitó al máximo mencionar directamente que se encontraba tras las rejas, en su lugar, usó un término que, según explicó luego la periodista, es habitual entre quienes cometen este tipo de delitos: “la universidad”.

