¿Qué hacer si la app de Bancolombia no funciona? Tres recomendaciones que debe tener en cuenta

Este lunes, 20 de octubre, se reportaron fallas en aplicaciones virtuales de varias empresas, entre ellas Bancolombia.

Según el portal webDowndetector, que brinda información en tiempo real sobre interrupciones,los problemas se reportan en varias ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Barranquilla.

A través de sus canales digitales, Bancolombia explicó que la caída estuvo relacionada con la falla principal en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), que ha afectado en las últimas horas servicios importantes como Amazon, Alexa, Snapchat, Epic Games Store, Fortnite y los asistentes de inteligencia artificial ChatGPT (de OpenAI) y Perplexity.

“Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Mientras tanto, puede retirar dinero en nuestros cajeros y corresponsales, y pagar con nuestras tarjetas débito y crédito en puntos de venta. El equipo de AWS está trabajando para restablecer el servicio muy pronto. Lo sentimos mucho”, explicó Bancolombia en un comunicado.

Otras posibles fallas

Más allá de este fallo coyuntural, que se espera que sea solucionado en las próximas horas, Bancolombia señala en su sitio web qué se puede hacer si en algún momento llega a fallar la aplicación.

Bancolombia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En primer lugar, la entidad afirma que, si se observa algun error, una de las razones principales es que se tiene una versión desactualizada de la app.

Si este no es el motivo, el banco manifiesta que se debe verificar si se trata de alguna de esas fallas:

Si al ingresar en la app Mi Bancolombia y al consultar en Mis productos - Saldos y movimientos identifica el aviso: “En este momento el sistema no está disponible, intente más tarde”, la entidad recomienda de la aplicación e ingresar nuevamente en unos minutos.

Adicionalmente, si al inscribir una cuenta y observa la notificación: “En este momento el sistema no está disponible, intente más tarde”, Bancolombia recomienda revisar en la Sucursal Virtual Personas si la cuenta ya está inscrita.

“Por lo general, sí se ejecuta el proceso, aunque vea este mensaje y no aparezca el comprobante”, agrega.

Así mismo, si al transferir dinero o pagar facturas, le sale: “En este momento el sistema no está disponible, intente más tarde”, la entidad recomienda revisar los movimientos de su cuenta y las alertas enviadas a su celular.