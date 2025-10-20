Suscribirse

Tecnología

¿Qué hacer si la app de Bancolombia no funciona? Tres recomendaciones que debe tener en cuenta

En las últimas horas se reportaron fallas en el aplicación de la entidad bancaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 6:28 p. m.
En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín. | Foto: Cortesía Bancolombia

Este lunes, 20 de octubre, se reportaron fallas en aplicaciones virtuales de varias empresas, entre ellas Bancolombia.

Según el portal webDowndetector, que brinda información en tiempo real sobre interrupciones,los problemas se reportan en varias ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Barranquilla.

A través de sus canales digitales, Bancolombia explicó que la caída estuvo relacionada con la falla principal en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), que ha afectado en las últimas horas servicios importantes como Amazon, Alexa, Snapchat, Epic Games Store, Fortnite y los asistentes de inteligencia artificial ChatGPT (de OpenAI) y Perplexity.

“Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Mientras tanto, puede retirar dinero en nuestros cajeros y corresponsales, y pagar con nuestras tarjetas débito y crédito en puntos de venta. El equipo de AWS está trabajando para restablecer el servicio muy pronto. Lo sentimos mucho”, explicó Bancolombia en un comunicado.

Contexto: Bancolombia, Nequi y otros servicios sufren una caída masiva que afecta a millones de usuarios: esto es lo que se sabe

Otras posibles fallas

Más allá de este fallo coyuntural, que se espera que sea solucionado en las próximas horas, Bancolombia señala en su sitio web qué se puede hacer si en algún momento llega a fallar la aplicación.

Bancolombia
Bancolombia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En primer lugar, la entidad afirma que, si se observa algun error, una de las razones principales es que se tiene una versión desactualizada de la app.

Si este no es el motivo, el banco manifiesta que se debe verificar si se trata de alguna de esas fallas:

Si al ingresar en la app Mi Bancolombia y al consultar en Mis productos - Saldos y movimientos identifica el aviso: “En este momento el sistema no está disponible, intente más tarde”, la entidad recomienda de la aplicación e ingresar nuevamente en unos minutos.

Adicionalmente, si al inscribir una cuenta y observa la notificación: “En este momento el sistema no está disponible, intente más tarde”, Bancolombia recomienda revisar en la Sucursal Virtual Personas si la cuenta ya está inscrita.

Contexto: ¿Qué es Amazon Web Services (AWS) y por qué tantas plataformas del mundo se cayeron?

“Por lo general, sí se ejecuta el proceso, aunque vea este mensaje y no aparezca el comprobante”, agrega.

Así mismo, si al transferir dinero o pagar facturas, le sale: “En este momento el sistema no está disponible, intente más tarde”, la entidad recomienda revisar los movimientos de su cuenta y las alertas enviadas a su celular.

“La mayoría de las veces, la transferencia o el pago, fue exitoso, aunque no observe el respectivo comprobante”, agrega el banco en su explicación en su portal web.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessi Uribe confesó situación con parto de Paola Jara por la que tendrían problema; destapó decisión que tomaría: “No soy capaz”

2. Presidente Daniel Noboa se adelantó y mostró cifras a Trump tras impasse con Gustavo Petro

3. Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

4. El incómodo momento que vivió un embajador en plena rueda de prensa con Donald Trump: “Usted tampoco me gusta”

5. Rodrigo Paz, tras ganar en Bolivia y poner fin a 20 años de la izquierda iniciados por Evo Morales: “A recuperar escenario internacional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BancolombiaAplicacionesAmazon Web Services

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.