Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

La plataforma enfrenta un crecimiento de intentos de suplantación de identidad y accesos no autorizados, lo que ha elevado la preocupación entre los usuarios.

Redacción Tecnología
2 de enero de 2026, 2:55 a. m.
Así puede recuperar su cuenta de WhatsApp si fue hackeada.
Así puede recuperar su cuenta de WhatsApp si fue hackeada. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

La seguridad de las cuentas de WhatsApp se ha convertido en una preocupación creciente entre los usuarios, especialmente ante el aumento de intentos de suplantación de identidad y accesos no autorizados. Frente a este panorama, la plataforma insiste en una recomendación clave: nunca compartir el código de verificación con otras personas, ni siquiera con familiares o amigos, ya que ese número funciona como la única llave para activar la cuenta en un nuevo dispositivo.

Pese a ello, muchos desconocen el procedimiento para recuperar una cuenta, sobre todo cuando ha sido comprometida. WhatsApp aclara que no puede desactivar una cuenta en nombre del usuario, debido a que no existe un mecanismo que permita verificar de forma directa la titularidad del número de teléfono asociado. Por esta razón, se debe iniciar personalmente el proceso de recuperación desde la aplicación.

La aplicación de mensajería ofrece varias opciones para gestionar las conversaciones.
Muchos usuarios no saben cómo recuperar su cuenta cuando pierden el acceso o esta ha sido comprometida. Foto: Anadolu via Getty Images

Todo comienza al intentar iniciar sesión nuevamente, ingresando el número de teléfono y confirmando la solicitud. Luego, el usuario debe introducir el código de seis dígitos que recibe por mensaje de texto o llamada telefónica. Una vez completado este paso, la cuenta queda registrada otra vez y, de forma automática, se cierran todas las sesiones activas en otros dispositivos donde estuviera abierta.

En algunos casos, el sistema puede solicitar también el PIN de la verificación en dos pasos. Si el usuario no lo recuerda, existe la posibilidad de que un tercero haya activado esta función sin su conocimiento. Ante esta situación, la plataforma indica que se debe esperar siete días para volver a intentar el acceso.

2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

¿Influyen los colores de los cables Ethernet en la velocidad de la conexión? Esta es la verdad sobre su significado

La forma correcta de limpiar el teclado del computador sin necesidad de apagarlo: solo necesita oprimir esta tecla

Así descubrieron astrónomos un planeta que vaga solo por la galaxia y pudo ser medido desde la Tierra y el espacio

Esta función que muchos usan a diario podría ser la responsable de que su celular se sobrecaliente más de lo normal

Advierten sobre las consecuencias de exponer este dato en redes sociales: "Factor clave"

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

WhatsApp da la bienvenida al 2026 con nuevas funciones festivas que añaden un toque más personal y dinámico a las conversaciones

Contestar una simple videollamada puede dejar sus cuentas bancarias en ceros: así es como delincuentes estafan por WhatsApp

Cuando se sospecha que alguien más ha accedido a la cuenta, lo mejor es informar de inmediato a familiares y contactos cercanos, dado que un intruso podría hacerse pasar por el titular en conversaciones individuales o grupales.

Así se cambian los temas en WhatsApp.
Los mensajes están cifrados de extremo a extremo, solo se almacenan en el dispositivo del usuario. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una vez recuperado el acceso, se debe activar todas las funciones de seguridad disponibles, como la verificación en dos pasos, para reducir el riesgo de futuros incidentes. También recuerda que, aunque no puede bloquear ni desbloquear contactos en nombre del usuario, sí permite que cada persona bloquee o reporte cuentas y contenidos sospechosos.

Además, se deben tener en cuenta algunos aspectos técnicos relevantes: los mensajes están cifrados de extremo a extremo y se almacenan únicamente en el dispositivo del usuario; una cuenta solo puede estar registrada con un número de teléfono a la vez; y no es posible recuperar una cuenta sin una tarjeta SIM asociada al mismo número.

