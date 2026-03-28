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Qué pasa si me aparece un punto verde o naranja en el celular: el detalle que puede poner en riesgo sus cuentas bancarias

Con el avance de la tecnología, los ciberdelincuentes utilizan aplicaciones maliciosas para monitorear todos los movimientos de los usuarios a través de sus celulares.

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Redacción Tecnología
28 de marzo de 2026, 4:19 p. m.
Los ciberdelincuentes espían los celulares porque concentran una enorme cantidad de información valiosa.
Los ciberdelincuentes espían los celulares porque concentran una enorme cantidad de información valiosa. Foto: Getty Images

Los teléfonos móviles almacenan conversaciones, fotografías, datos bancarios, contraseñas e incluso información laboral. Precisamente por el alto valor de este contenido, los ciberdelincuentes han convertido estos dispositivos en un objetivo prioritario para espiar a los usuarios.

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Una de las principales razones es el acceso a información sensible. A través del celular, los delincuentes pueden obtener credenciales de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones financieras. Con estos datos, pueden suplantar identidades, cometer fraudes o incluso extorsionar a las víctimas.

Además, el espionaje permite monitorear en tiempo real la actividad de una persona. Mediante software malicioso o aplicaciones espía, los atacantes pueden ver mensajes, escuchar llamadas, revisar archivos e incluso activar la cámara o el micrófono sin que el usuario lo note. Esto no solo representa un riesgo económico, sino también una grave vulneración de la privacidad.

Aunque este tipo de ataque puede parecer muy sigiloso, existen señales que pueden alertar a las víctimas y permitirles actuar a tiempo. Una de ellas es la aparición de un punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla.

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La presencia de malware o virus en el celular puede ralentizar su rendimiento.
La presencia de malware o virus en el celular puede ralentizar su rendimiento. Foto: Getty Images

En iPhone, el punto verde indica el uso de la cámara (a veces junto con el micrófono), mientras que el naranja señala que el micrófono está activo. En Android, generalmente aparece un punto verde cuando alguna aplicación accede a estos recursos.

La clave es que no se trata solo de permisos, sino de uso activo, incluso en segundo plano. Por eso, si el indicador aparece sin una razón clara, es importante revisar qué aplicación lo activó. Esta información puede consultarse en el Centro de control o en los ajustes del sistema.

Si bien en ocasiones puede activarse por funciones normales, como la reproducción de videos, audios o el uso de asistentes de voz, debe ser motivo de atención cuando aparece sin explicación. En estos casos, conviene revisar el dispositivo, dado que podría haber aplicaciones maliciosas siendo utilizadas por ciberdelincuentes para acceder a la información del usuario.

Los ciberdelincuentes disfrazan el malware a través de aplicaciones.
Los ciberdelincuentes disfrazan el malware a través de aplicaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Señales como un consumo inusual de batería, un uso elevado de datos, sobrecalentamiento o bajo rendimiento también pueden indicar la presencia de aplicaciones sospechosas. Asimismo, es importante identificar apps desconocidas o con permisos excesivos.

El spyware, es decir, programas diseñados para espiar sin consentimiento, ha registrado miles de casos en los últimos años. Para prevenir riesgos, se recomienda mantener el sistema actualizado y utilizar herramientas de seguridad, actuando con precaución ante cualquier sospecha de vigilancia.