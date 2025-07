Reconocida banda con más de 1 millón de fans sorprendió en Spotify al revelar que fue compuesta e ilustrada por IA

En cuestión de semanas, la banda The Velvet Sundown se convirtió en un fenómeno en Spotify al superar el millón de seguidores, exactamente 1,1 millones , gracias a su sonido rockero con estética setentera. El repentino éxito del grupo encendió las alarmas entre oyentes e internautas, que empezaron a preguntarse si realmente existía una banda detrás de esta propuesta musical.

La sospecha fue confirmada recientemente: The Velvet Sundown es una creación de inteligencia artificial, impulsada por una dirección artística humana. “No es una farsa, es un espejo. Una provocación artística destinada a cuestionar los límites de la creación, la identidad y el futuro de la música misma en la era de la IA”, se lee en la nueva biografía del grupo en Spotify, consultada el pasado martes 8 de julio por la AFP .

Una provocación creativa en la era digital

Durante 2025, The Velvet Sundown publicó dos colecciones musicales que contribuyeron a su popularidad. No obstante, a medida que su alcance crecía, también lo hacía el escepticismo en torno a su origen.

Spotify guarda silencio mientras la industria se inquieta