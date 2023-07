Revelan la temperatura en la que un iPhone funciona de manera correcta y los tips para que no se dañe

Uno de los teléfonos móviles que ha conquistado el mercado de la tecnología en los últimos meses ha sido iPhone, pues muchas personas ven en el dispositivo una oportunidad de mejora y calidad en él, ya que les permite tener una máquina casi profesional a la hora de tomar fotografías, videos, ya que la capacidad también es un plus.

Truco efectivo para que su celular no aumente la temperatura. | Foto: Getty Images

Apple recomienda la temperatura justa para usar un iPhone

Aunque esta información no es muy conocida, los teléfonos celulares de Apple tienen un nivel de temperatura adecuado para soportar , y los datos más específicos y grados como tal se pueden encontrar en la página web oficial del fabricante.

Si la persona no puede evitar usar el celular en dichas temperaturas, podría adoptar una solución que no es definitiva, pero sí puede ayudar, y es comprar un ventilador que se ajuste a la parte de atrás del equipo usando MagSafe. Es una compra que el usuario debería considerar si quiere cuidar su batería y usarla bajo el sol en ciertas ocasiones, vale aclarar que no es siempre.