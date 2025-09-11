Revelan que los horóscopos llevan más de 2.000 años desfasados de la realidad astronómica: su signo zodiacal puede ser otro

Si consulta su horóscopo diariamente y toma decisiones importantes basándose en su signo zodiacal, lo que estás a punto de descubrir si es que no lo sabe, podría sacudir sus convicciones astrológicas.

Un reciente artículo del New York Times ha generado debate al exponer que el zodíaco occidental lleva más de 2.000 años desfasado respecto a la realidad astronómica, la revelación es contundente: muchas personas podrían haber vivido identificadas con un signo zodiacal equivocado.

“Si consultas tu horóscopo diariamente y tomas decisiones importantes basándote en tu signo zodiacal, prepárate: lo que estás a punto de descubrir (si es que no lo sabes) podría sacudir tus convicciones astrológicas”, advirtió el medio estadounidense.

La precesión axial: el culpable del desfase

El fenómeno conocido como “precesión axial” explica la diferencia. La Tierra, al girar como un trompo, se tambalea ligeramente, lo que altera con el tiempo la perspectiva de las estrellas. Cada 72 años, el cielo se desplaza un grado, acumulando en dos milenios un desfase masivo.

El New York Times recordó que, cuando los babilonios establecieron el zodíaco, el Sol se ubicaba en Aries durante el equinoccio de primavera. Hoy, en cambio, se encuentra frente a Piscis. Es decir, alguien que nació un 25 de agosto creyéndose Virgo, en realidad tendría al Sol frente a Leo.

Ofiuco, la constelación ignorada

La controversia se intensifica con un hecho poco difundido: el Sol atraviesa 13 constelaciones, no 12. Ofiuco, el “Portador de Serpientes”, quedó excluida del sistema zodiacal babilónico. Según el New York Times, fue descartada para que el zodíaco encajara con los 12 meses del calendario.

La precesión de la Tierra alteró la posición de las estrellas y desfasó al horóscopo tradicional. | Foto: Imagen: 123RF

Neil deGrasse Tyson fue crítico en un video de 2021: “Cáncer, por ejemplo, es apenas un puñado de estrellas débiles que alguien decidió llamar ‘cangrejo’, probablemente tras consumir demasiado opio”, ironizó el astrofísico.

Un hallazgo antiguo

La discrepancia no es un descubrimiento reciente. Hiparco de Nicea ya había identificado la precesión en el siglo II a.C. mediante un ingenioso método que aprovechaba los eclipses lunares. Sus cálculos, hechos con instrumentos rudimentarios, resultaron tan exactos que la ciencia moderna los ha confirmado.

La defensa de los astrólogos

Los astrólogos respondieron con rapidez. “La astrología tropical occidental moderna no se basa en las constelaciones, sino en las estaciones”, explicó Aliza Kelly en Instagram, según recogió People.

Chani Nicholas subrayó que “los periodistas que escriben estos artículos nunca hablan con un astrólogo porque, si lo hicieran, les diríamos esto: sí, lo sabemos, se llama precesión de los equinoccios”.

Las AstroTwins, por su parte, recordaron que cada año surgen artículos similares y que han “desmentido” la idea de que exista un signo adicional o de que el zodíaco esté equivocado.

Astrología: una tradición adaptable

La historia demuestra que la astrología ha sobrevivido a siglos de cuestionamientos. El New York Times recordó que Galileo y Kepler elaboraban horóscopos y que solo tras la Ilustración se separó de la astronomía. Aun así, se mantuvo viva, adaptándose desde los templos mesopotámicos hasta los reels de Instagram.

“La astrología cambia formas. La astrología va junto con lo que esté de moda y logra sobrevivir”, señaló Dorian Greenbaum, historiadora de la Universidad de Gales Trinity Saint David.

¿Qué creer?

En la práctica, el zodíaco occidental se basa en el sistema tropical, vinculado a los ciclos estacionales de la Tierra, no a las constelaciones actuales. Por ello, los signos no cambian para quienes siguen esta tradición.

Como resumió Aliza Kelly: “La astrología funciona como una herramienta para el empoderamiento personal y la empatía. Es una modalidad de sanación”.