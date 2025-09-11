Suscribirse

Tecnología

Revelan que los horóscopos llevan más de 2.000 años desfasados de la realidad astronómica: su signo zodiacal puede ser otro

Un análisis científico señala que los horóscopos dejaron de coincidir con las constelaciones hace dos milenios

Redacción Tecnología
12 de septiembre de 2025, 2:05 a. m.
La distancia entre ciencia y astrología vuelve al debate con el hallazgo de un desfase zodiacal.
El sistema zodiacal, diseñado por los babilonios, ya no refleja la realidad astronómica actual. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Si consulta su horóscopo diariamente y toma decisiones importantes basándose en su signo zodiacal, lo que estás a punto de descubrir si es que no lo sabe, podría sacudir sus convicciones astrológicas.

Un reciente artículo del New York Times ha generado debate al exponer que el zodíaco occidental lleva más de 2.000 años desfasado respecto a la realidad astronómica, la revelación es contundente: muchas personas podrían haber vivido identificadas con un signo zodiacal equivocado.

“Si consultas tu horóscopo diariamente y tomas decisiones importantes basándote en tu signo zodiacal, prepárate: lo que estás a punto de descubrir (si es que no lo sabes) podría sacudir tus convicciones astrológicas”, advirtió el medio estadounidense.

La precesión axial: el culpable del desfase

El fenómeno conocido como “precesión axial” explica la diferencia. La Tierra, al girar como un trompo, se tambalea ligeramente, lo que altera con el tiempo la perspectiva de las estrellas. Cada 72 años, el cielo se desplaza un grado, acumulando en dos milenios un desfase masivo.

El New York Times recordó que, cuando los babilonios establecieron el zodíaco, el Sol se ubicaba en Aries durante el equinoccio de primavera. Hoy, en cambio, se encuentra frente a Piscis. Es decir, alguien que nació un 25 de agosto creyéndose Virgo, en realidad tendría al Sol frente a Leo.

Ofiuco, la constelación ignorada

La controversia se intensifica con un hecho poco difundido: el Sol atraviesa 13 constelaciones, no 12. Ofiuco, el “Portador de Serpientes”, quedó excluida del sistema zodiacal babilónico. Según el New York Times, fue descartada para que el zodíaco encajara con los 12 meses del calendario.

La precesión de la Tierra alteró la posición de las estrellas y desfasó al horóscopo tradicional. | Foto: Imagen: 123RF

Neil deGrasse Tyson fue crítico en un video de 2021: “Cáncer, por ejemplo, es apenas un puñado de estrellas débiles que alguien decidió llamar ‘cangrejo’, probablemente tras consumir demasiado opio”, ironizó el astrofísico.

Un hallazgo antiguo

La discrepancia no es un descubrimiento reciente. Hiparco de Nicea ya había identificado la precesión en el siglo II a.C. mediante un ingenioso método que aprovechaba los eclipses lunares. Sus cálculos, hechos con instrumentos rudimentarios, resultaron tan exactos que la ciencia moderna los ha confirmado.

La defensa de los astrólogos

Los astrólogos respondieron con rapidez. “La astrología tropical occidental moderna no se basa en las constelaciones, sino en las estaciones”, explicó Aliza Kelly en Instagram, según recogió People.

Chani Nicholas subrayó que “los periodistas que escriben estos artículos nunca hablan con un astrólogo porque, si lo hicieran, les diríamos esto: sí, lo sabemos, se llama precesión de los equinoccios”.

Las AstroTwins, por su parte, recordaron que cada año surgen artículos similares y que han “desmentido” la idea de que exista un signo adicional o de que el zodíaco esté equivocado.

Contexto: Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 11 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería

Astrología: una tradición adaptable

La historia demuestra que la astrología ha sobrevivido a siglos de cuestionamientos. El New York Times recordó que Galileo y Kepler elaboraban horóscopos y que solo tras la Ilustración se separó de la astronomía. Aun así, se mantuvo viva, adaptándose desde los templos mesopotámicos hasta los reels de Instagram.

“La astrología cambia formas. La astrología va junto con lo que esté de moda y logra sobrevivir”, señaló Dorian Greenbaum, historiadora de la Universidad de Gales Trinity Saint David.

¿Qué creer?

En la práctica, el zodíaco occidental se basa en el sistema tropical, vinculado a los ciclos estacionales de la Tierra, no a las constelaciones actuales. Por ello, los signos no cambian para quienes siguen esta tradición.

Como resumió Aliza Kelly: “La astrología funciona como una herramienta para el empoderamiento personal y la empatía. Es una modalidad de sanación”.

Así, aunque la astronomía indique lo contrario, Taylor Swift seguirá siendo sagitario, Leonardo DiCaprio escorpio, Zendaya virgo y Shakira acuario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caos en vigilia de Charlie Kirk: fuerte pelea se desata tras comentarios en contra del activista

2. Luis Díaz no iba para Bayern Múnich: cuentan por qué se cayó el negocio con un poderoso club inglés

3. Emiliana Arango da golpe sobre la mesa y se mete en cuartos del WTA de Guadalajara

4. Donald Trump pide respuesta pacífica tras el asesinato de Charlie Kirk

5. Estos son los primeros filtros para asistir al Mundial 2026; usuarios deben aplicar por medio de su correo electrónico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Horóscoposignos zodiacalesAstronomiaAstrologíazodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.