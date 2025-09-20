Suscribirse

Tecnología

Si la velocidad de su wifi es pésima, preste atención a este particular detalle del router porque ahí está el problema

Detalles de seguridad que los usuarios ignoran a menudo son responsables de problemas en la conexión.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 11:59 a. m.
Algunas personas pueden verse frustradas al no saber de dónde proviene la mala señal wifi.
Algunas personas pueden verse frustradas al no saber de dónde proviene la mala señal wifi | Foto: Getty Images

El router wifi está presente en muchos lugares gracias a su practicidad y capacidad, lo que lo convierte en una herramienta ideal para la conexión a internet. Sin embargo, su uso predomina especialmente en los hogares, donde las personas dependen de este dispositivo para realizar sus tareas cotidianas: trabajar en remoto, estudiar, asistir a reuniones, editar documentos o, simplemente, para que sus electrodomésticos funcionen y acceder a contenido de entretenimiento desde diferentes plataformas.

Todo marcha con normalidad hasta que, de repente, la señal wifi comienza a fallar: las páginas tardan en cargar y algunas solicitudes no reciben respuesta. Esto puede deberse a múltiples factores que afectan el rendimiento del router o, en ocasiones, al mismo proveedor del servicio.

Cuando ocurre, muchos usuarios recurren a trucos rápidos que brindan una solución momentánea: reiniciar el aparato para restablecer la conexión, cambiarlo de ubicación, mover los cables, entre otros. Sin embargo, en ciertos casos el problema puede ser mucho más grave.

Los piratas informáticos buscan redes wifi vulnerables para atacarlas.
Los piratas informáticos buscan redes wifi vulnerables para atacarlas. | Foto: Getty Images

Lo que muchos desconocen es que su router wifi puede estar infectado con un virus que afecta directamente su rendimiento. Según voiped.com, este tipo de infección puede producirse de dos maneras: del router a los dispositivos o de los dispositivos al router. En cualquiera de los dos escenarios, los hackers pueden acceder al sistema del usuario y, con la información en mano, robarla o manipularla para su beneficio.

Contexto: La estafa ha comenzado desde el instante en que recibe este peligroso mensaje por WhatsApp sobre su cédula digital

“Los virus son uno de los mayores miedos a los que se enfrenta cualquier usuario de internet. Si afecta a un particular, podría hacerle perder toda la información acumulada durante años o abrir una puerta a sus finanzas”, explican.

Existen varias señales que pueden indicar que usted está siendo víctima de un virus peligroso. Algunos síntomas son evidentes, mientras que otros pueden pasar desapercibidos porque parecen ‘normales’. Sin embargo, es fundamental prestar atención a su frecuencia:

  • Contraseñas cambiadas
  • Falta de certificado SSL o ausencia de candado en el campo de la URL
  • Funcionamiento lento de los dispositivos
  • Bloqueo de aplicaciones
  • Búsquedas por internet lentas
  • Redirección a otras páginas web
  • Falsos mensajes de problemas en el dispositivo
  • Barras, aplicaciones y programas desconocidos
Una red wifi abierta o con una clave débil permite que otros se conecten sin autorización.
Una red wifi abierta o con una clave débil permite que otros se conecten sin autorización. | Foto: Getty Images

Ante esta situación, es recomendable contactar lo antes posible con un técnico especializado para que realice un análisis y tome las medidas de prevención necesarias, evitando así que las afectaciones de este malware sean aún más graves.

A esto se suma la importancia de que los usuarios adopten buenas prácticas de seguridad para prevenir estos riesgos. Entre ellas se destacan: el uso de contraseñas robustas que cumplan los estándares recomendados por expertos, no compartirlas públicamente, desactivar el control remoto, mantener el router actualizado y contar con un antivirus certificado.

Contexto: Tenga cuidado al abrir un PDF: ciberdelincuentes perfeccionan técnicas de phishing para esconder malware en archivos comunes

“Al igual que en cualquier otro dispositivo, el virus en el router wifi puede actuar de diferentes formas. Dependiendo del propósito con el que haya sido diseñado, el efecto puede ser más o menos evidente y destructivo”, precisan los especialistas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto cobra Wilmar Roldán por cada partido pitado en la Liga Betplay: revelaron la cifra

2. Viajeros en riesgo en Estados Unidos: el peligro oculto de las etiquetas de viaje desechadas

3. Carolina Cruz destapó detalle detrás del calvario que vivió con su hijo Salvador; reveló por qué es un niño milagro

4. ¿Cuál es la vigencia mínima que debe tener su pasaporte para no tener problemas con el ingreso a Estados Unidos?

5. Falcao contó el tajante pedido que le hizo la mamá de Mbappé cuando jugaban en Mónaco: “Me autorizó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Conexión a internetRouterWiFiVirus

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.