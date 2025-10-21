En los últimos años, el horno eléctrico se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más prácticos y versátiles de la cocina contemporánea, gracias a su capacidad para hornear, asar o calentar alimentos de manera rápida y uniforme.

Su funcionamiento se basa en resistencias que transforman la energía eléctrica en calor, el cual se distribuye dentro de una cámara cerrada para lograr una cocción precisa. Sin embargo, su uso requiere ciertas precauciones, pues una manipulación inadecuada o el empleo de materiales no aptos pueden no solo afectar su rendimiento, sino también provocar accidentes domésticos.

Uno de los fallos más habituales consiste en olvidar algunos utensilios o restos de comida dentro del horno una vez finalizada la cocción, lo cual podría colocar en peligro la salud y afectar el buen desempeño del electrodoméstico.

De acuerdo con el sitio web TN, el metal es uno de los materiales más riesgosos dentro de un horno eléctrico, ya que puede generar cortocircuitos o chispas al entrar en contacto con las resistencias que producen el calor.

Funciona mediante resistencias que convierten la energía eléctrica en calor para una cocción uniforme. | Foto: Getty Images

Por esta razón, nunca debería introducir utensilios metálicos ni bandejas que no estén diseñadas específicamente para soportar altas temperaturas. Además, algunos recipientes inadecuados pueden deformarse o agrietarse, comprometiendo la seguridad del usuario y el funcionamiento del electrodoméstico.

Olvidar restos de comida dentro del horno eléctrico, según la página web Allrecipes.com, es un descuido que puede acarrear consecuencias indeseadas. Los residuos de alimentos, especialmente los que contienen grasa o aceite, pueden carbonizarse y emitir olores fuertes, afectando el sabor de futuras preparaciones.

Mantener la cavidad interna libre de residuos es esencial para evitar riesgos y conservar el buen estado del aparato. | Foto: Getty Images

En los peores casos, estos restos podrían provocar humo o incluso incendios si el horno se enciende nuevamente sin haber sido limpiado correctamente. Por ello, mantener la cavidad interna libre de residuos es esencial para evitar riesgos y conservar el buen estado del aparato.

El plástico y otros materiales inflamables representan otro peligro importante cuando se usan de forma incorrecta en el horno eléctrico. Al exponerse a temperaturas elevadas, estos pueden derretirse, deformarse o liberar gases tóxicos, y en situaciones extremas, provocar un incendio. Muchos envases o envolturas de plástico no están fabricados para resistir el calor intenso, por lo que deben mantenerse siempre fuera del horno, incluso cuando este esté apagado.

Finalmente, aunque el papel de aluminio y el papel para hornear son elementos comunes en la cocina, dejarlos olvidados dentro del horno puede ser contraproducente. Si se vuelve a encender el aparato con estos materiales en su interior, podrían quemarse o adherirse a las superficies internas, dañando las resistencias o afectando la ventilación del sistema.

La mejor opción es retirar cualquier papel o bandeja inmediatamente después de usarlos para asegurar un funcionamiento seguro y prolongar la vida útil del horno eléctrico.