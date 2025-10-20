Pocos lo saben, pero puede convertir su celular en un router cuando el internet WiFi no funcione por ‘fallas en la zona’

Cuando el internet en la casa se cae y no se restablece debido a ‘fallas en la zona’ ya sea durante la jornada de trabajo, durante una película o en un viaje, la conexión puede parecer perdida, sin embargo, existe una solución que pocos saben pues el celular se puede transformar en un enrutador y dar internet a otros dispositivos en cuestión de segundos.

Esta opción está disponible en la mayoría de celulares y no necesita instalaciones ni pagos extra siempre que el plan de datos del usuario permita compartir la conexión.

Antes de activarla, tenga en cuenta revisar cuántos datos móviles tiene disponibles del plan para evitar quedarse sin navegación a mitad de una tarea importante.

Para qué sirve la zona portátil

Muchos desconocen que los celulares son dispositivos que incluyen una función llamada zona portátil, compartir internet o hotspot.

Esta función convierte la señal de datos móviles en una red WiFi a la que otros dispositivos pueden conectarse como si se tratara del router de internet de la casa.

La función de zona portátil del celular es clave para tener internet cuando fallan las redes del hogar. | Foto: Fotomontaje/SEMANA

El celular funciona literalmente como un router portátil, lo que puede ser un salva vidas durante apagones, fallas del operador o en lugares donde no hay redes disponibles como en los viajes.

Al activarla por primera vez, el sistema genera una contraseña automática, pero es importante cambiarla por una más segura, con ello se evita que personas no deseadas se conecten sin permiso.

Cómo activar el hotspot en Android y iPhone

En celulares Android

Ingrese a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’. Seleccione ‘Internet y redes’ o ‘Conexión y compartir’. Busque la opción ‘Zona WiFi’ o ‘Punto de acceso móvil’. Active la función y comparta el nombre de la red y la contraseña generada con el dispositivo que desea conectar.

En iPhone

Abra ‘Configuración’. Ingrese a ‘Datos móviles’ o ‘Redes celular’. Entre en ‘Compartir internet’. Habilite ‘Permitir a otros conectarse’ y utilice la clave que aparece en pantalla para enlazar otros dispositivos.

Una herramienta clave en emergencias y viajes

Aunque compartir internet desde el celular no tiene costo extra, sí consume los datos móviles del plan.

Si el internet doméstico se cae, el celular puede compartir datos y mantener otros dispositivos en línea. | Foto: Adobe Stock

Tenga presente que el gasto de los datos puede cambiar ya que si se utiliza para videollamadas, streaming o descargas pesadas puede incrementar.