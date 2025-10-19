Con estas dos simples configuraciones podrá recuperar los datos de su celular cuando se caigan

Uno de los casos más comunes del día a día es sufrir con los datos móviles, precisamente cuando se va por la calle y la música deja de sonar, las aplicaciones no abren o incluso el navegador se queda en blanco y por más que se actualice no se logra nada.

Ante ello, existen dos opciones que sirve para comprobar como también para corregir las fallas en los datos de internet en el celular, las cuales se basan en un botón que tienen todos los celulares y una configuración que siempre es recomendable realizar.

Presione este botón para reiniciar la conectividad del celular

Presionar el botón del ‘Modo Avión’ es una de las maneras más sencillas y rápidas para hacer que el celular se vuelva a reconectar a las redes, en este caso para el internet.

Es una de las ‘viejas confiables’ en tecnología junto al encender y apagar, pero en este caso lo que hace el botón es cancelar la recepción de las señales, es algo útil, en especial para cuando se necesita solucionar rápido, recuerde que reiniciar el celular en algunos casos puede tomar bastante tiempo.

Un ajuste rápido podría ser la clave para recuperar la señal del celular. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ojo: En algunas zonas no hay una total cobertura, esto suele ser uno de los casos mas usuales y más si va en carro, pues el celular no suele conectarse inmediatamente y activar el modo avión lo que se hace es cerrar la conectividad y al desactivarlo se reconectan.

Realice la siguiente configuración

El sistema operativo puede convertirse en un verdadero arma de doble filo cuando se trata del funcionamiento de los datos móviles. Aunque es una parte esencial del celular, su estado puede influir directamente en la estabilidad de la conexión.

No siempre hace falta reiniciar el teléfono; un botón puede devolver la conexión. | Foto: Getty Images

Actualizarlo de forma periódica ayuda a que el dispositivo funcione con mayor fluidez y a que se corrijan posibles fallos de compatibilidad con las redes móviles. Para hacerlo, se debe ingresar a:

Configuración → Sistema → Actualización del sistema.