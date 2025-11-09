Si necesita crear una imagen con IA, Microsoft lanzó una nueva herramienta gratuita que las hace realistas

Microsoft anunció el lanzamiento de su más reciente modelo de inteligencia artificial, el cual es capaz de crear imágenes realistas.

La función ya está disponible dentro del creador de imágenes de Bing, y permite generar resultados realistas en pocos segundos y sin costo alguno.

El anuncio del lanzamiento fue realizado por Mustafa Suleyman, actual director de Microsoft AI y cofundador de DeepMind, quien destacó que esta nueva tecnología sobresale por su nivel de detalle, la iluminación natural y la capacidad para recrear paisajes, objetos y alimentos con gran precisión.

Según Suleyman, basta con escribir una breve descripción o subir una imagen para transformarla completamente con la ayuda del modelo.

MAI-Image-1 has shipped 🚢 Try it now at https://t.co/24MRu9VQ0z or the Bing app, plus it'll generate custom art for your Story Mode audio at https://t.co/9hL81LTFwF

It really excels at:

-artistic lighting/photorealistic detail

-nature scenes

-food!

Drop your creations below ⤵️ pic.twitter.com/E2J20L2PpX — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 4, 2025

Una creación totalmente desarrollada por Microsoft

A diferencia de otras plataformas, MAI-Image-1 fue desarrollada internamente y desde la compañía aseguran que el modelo está diseñado para trabajar con éxito contenidos complejos con “excelente iluminación, texturas y detalle”.

Si ha utilizado la herramienta anteriormente, ahora encontrará que en el selector de modelos de Bing está incluida la nueva opción de “MAI-Image-1”, indicando que se destaca por su excelente rendimiento en iluminación y detalles visuales.

Cómo crear imágenes gratuitas con la nueva herramienta

El proceso es fácil, tenga en cuenta que debe ingresar a: bing.com/images/create

Es necesario contar con una cuenta Microsoft (Outlook o Hotmail). Una vez dentro, los usuarios podrán configurar tres opciones principales: modelo, relación de aspecto y cantidad de imágenes.

En la primera se selecciona “MAI-Image-1”; en la segunda, el formato deseado (cuadrado, horizontal o vertical); y en la última, el número de imágenes disponibles, ya que, aunque el uso es gratuito, existe un límite de generación.

Resultados que sorprenden por su nivel de detalle

En una prueba práctica realizada por SEMANA, se pidió a la herramienta generar “una imagen de un perro en primer plano con expresión sospechosa y mirando de medio lado”, la herramienta fue rápida y enseñó un resultado en menos de 2 minutos.

SEMANA comprobó que incluso con una indicación plana la herramienta ofrece un buen resultado. | Foto: Bing - SEMANA

Una vez se genera la imagen, es posible permite descargar, compartir o modificar las imagen generada y, por supuesto, ofrece la posibilidad de explorar más opciones relacionadas con la misma descripción que se pidió la imagen.