Si necesita crear una imagen con IA, Microsoft lanzó una nueva herramienta gratuita que las hace realistas

Microsoft presentó MAI-Image-1, su nueva IA para crear imágenes realistas desde Bing.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 2:20 p. m.
MAI-Image-1 destaca por su desempeño en paisajes, objetos y comida.
Los usuarios pueden generar, guardar o compartir imágenes en cuestión de segundos | Foto: Imagen generada con IA - Bing - SEMANA

Microsoft anunció el lanzamiento de su más reciente modelo de inteligencia artificial, el cual es capaz de crear imágenes realistas.

La función ya está disponible dentro del creador de imágenes de Bing, y permite generar resultados realistas en pocos segundos y sin costo alguno.

El anuncio del lanzamiento fue realizado por Mustafa Suleyman, actual director de Microsoft AI y cofundador de DeepMind, quien destacó que esta nueva tecnología sobresale por su nivel de detalle, la iluminación natural y la capacidad para recrear paisajes, objetos y alimentos con gran precisión.

Según Suleyman, basta con escribir una breve descripción o subir una imagen para transformarla completamente con la ayuda del modelo.

Una creación totalmente desarrollada por Microsoft

A diferencia de otras plataformas, MAI-Image-1 fue desarrollada internamente y desde la compañía aseguran que el modelo está diseñado para trabajar con éxito contenidos complejos con “excelente iluminación, texturas y detalle”.

Si ha utilizado la herramienta anteriormente, ahora encontrará que en el selector de modelos de Bing está incluida la nueva opción de “MAI-Image-1”, indicando que se destaca por su excelente rendimiento en iluminación y detalles visuales.

Cómo crear imágenes gratuitas con la nueva herramienta

El proceso es fácil, tenga en cuenta que debe ingresar a: bing.com/images/create

Es necesario contar con una cuenta Microsoft (Outlook o Hotmail). Una vez dentro, los usuarios podrán configurar tres opciones principales: modelo, relación de aspecto y cantidad de imágenes.

En la primera se selecciona “MAI-Image-1”; en la segunda, el formato deseado (cuadrado, horizontal o vertical); y en la última, el número de imágenes disponibles, ya que, aunque el uso es gratuito, existe un límite de generación.

Contexto: ¿Ya vio quién podría ser su ‘alma gemela’? Pregúntele esto a la IA y se la enseñará en una foto

Resultados que sorprenden por su nivel de detalle

En una prueba práctica realizada por SEMANA, se pidió a la herramienta generar “una imagen de un perro en primer plano con expresión sospechosa y mirando de medio lado”, la herramienta fue rápida y enseñó un resultado en menos de 2 minutos.

Durante el test, MAI-Image-1 respondió con rapidez y logró una imagen detallada de un perro en primer plano.
SEMANA comprobó que incluso con una indicación plana la herramienta ofrece un buen resultado. | Foto: Bing - SEMANA

Una vez se genera la imagen, es posible permite descargar, compartir o modificar las imagen generada y, por supuesto, ofrece la posibilidad de explorar más opciones relacionadas con la misma descripción que se pidió la imagen.

Pero no todo queda allí, esta herramienta puede procesar diferentes tipos de imágenes, Suleyman, en su anuncio, publicó cuatro imágenes producidas con el modelo, donde se aprecia la versatilidad del sistema en diferentes escenarios y condiciones de luz.

