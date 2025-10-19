Suscribirse

Tecnología

¿Ya vio quién podría ser su “alma gemela”? Pregúntele esto a la IA y se la enseñará en una foto

La tecnología ahora interpreta emociones y crea escenas románticas simuladas con apariencia real.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 12:22 p. m.
Gemini sorprende con una función que crea imágenes realistas con una pareja generada automáticamente.
La inteligencia artificial ahora puede mostrar cómo sería una persona junto a su alma gemela digital. (imagen de la derecha generada con Gemini IA) | Foto: SEMANA - GEMINI IA

Las nuevas tendencias continúan creciendo gracias al uso de herramientas digitales. Recientemente, se ha popularizado una en la que los usuarios aparecen en una imagen junto a otra persona que la inteligencia artificial identifica como su “alma gemela”.

Para esto se emplean diferentes aplicaciones, principalmente difundidas en TikTok; sin embargo, existe una forma sencilla de lograrlo usando inteligencia artificial.

Pasos para generar la imagen junto a la “alma gemela”

Gemini avanza a pasos agigantados y cada vez sorprende más con sus actualizaciones. Hace algunos años no se pensaba que se pudiera editar una foto como un profesional en cuestión de segundos y con gran precisión.

La calidad de la foto inicial define la precisión con la que la IA genera la supuesta alma gemela.
Gemini mejoró considerablemente la edición desde que adaptó la programación de Nano Banana. (imagen de la derecha generada con Gemini IA) | Foto: SEMANA - GEMINI IA

Ahora, para editar fotos o generar la imagen junto a su “alma gemela” solamente deberá acceder a Gemini IA desde el navegador o la aplicación móvil.

  1. Inicie sesión con su cuenta de Google, lo que le permitirá guardar el historial de sus creaciones.
  2. Adjunte una fotografía suya, preferiblemente de buena calidad y con el rostro claramente visible, para obtener mejores resultados.
  3. Escriba el siguiente prompt antes de enviar la imagen:
  • Si es mujer: “Haz una imagen en donde esta mujer aparezca con un hombre ‘x’ que sería su alma gemela ‘...’ ”
  • Si es hombre: “Haz una imagen en donde este hombre aparezca con una mujer ‘x’ que sería su alma gemela ‘...’ ”

En el lugar de la “x” deberá reemplazarlo por una acción que desee, como: abrazándose, riendo, jugando o saltando.

En vez de los puntos suspensivos puede añadir características opcionales, esto es en casos en específicos, pues la herramienta a veces suele generar a la misma persona y esto ayuda a obtener resultados más variados y sorprendentes.

  1. Envié la foto y espere unos segundos mientras se genera la imagen.
  2. Cuando la tenga lista podrá copiarla, descargarla o compartirla directamente.
Contexto: Tendencia de Halloween: cree fácilmente su foto viral junto a Ghostface de la película ‘Scream’

Tips para obtener mejores resultados

Aunque la herramienta enseña imágenes sorprendentes, también existen ocasiones donde realmente cambia todo y no de la mejor manera, para que no suceda esto, tenga en cuenta:

Esta tendencia mezcla curiosidad y tecnología al mostrar cómo luciría una relación creada digitalmente.
La IA no solo edita rostros, también predice rasgos compatibles para construir una pareja ideal. (imagen de la derecha generada con Gemini IA) | Foto: SEMANA - GEMINI IA

Use fotos de buena calidad: Las imágenes borrosas u oscuras pueden alterar demasiado el rostro y/o dar resultados poco realistas.

Cambie el fondo si lo desea: Si tiene en mente cambiar el fondo, lo ideal sería cuando la imagen con el “alma gemela” se haya generado, puede pedirle a Gemini que modifique el fondo para obtener un escenario más acorde a lo que imagina.

Sea específico: Aunque parte de la experiencia es dejar que la inteligencia artificial sorprenda, también en ocasiones es útil indicarle si desea que mantenga su expresión facial, que sonría o que realice una acción concreta.

Con estos pasos, podrá unirse a la tendencia y descubrir cómo lo imagina la inteligencia artificial junto a su alma gemela.

