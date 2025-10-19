¿Ya vio quién podría ser su “alma gemela”? Pregúntele esto a la IA y se la enseñará en una foto

Las nuevas tendencias continúan creciendo gracias al uso de herramientas digitales. Recientemente, se ha popularizado una en la que los usuarios aparecen en una imagen junto a otra persona que la inteligencia artificial identifica como su “alma gemela”.

Para esto se emplean diferentes aplicaciones, principalmente difundidas en TikTok; sin embargo, existe una forma sencilla de lograrlo usando inteligencia artificial.

Pasos para generar la imagen junto a la “alma gemela”

Gemini avanza a pasos agigantados y cada vez sorprende más con sus actualizaciones. Hace algunos años no se pensaba que se pudiera editar una foto como un profesional en cuestión de segundos y con gran precisión.

Gemini mejoró considerablemente la edición desde que adaptó la programación de Nano Banana. (imagen de la derecha generada con Gemini IA) | Foto: SEMANA - GEMINI IA

Ahora, para editar fotos o generar la imagen junto a su “alma gemela” solamente deberá acceder a Gemini IA desde el navegador o la aplicación móvil.

Inicie sesión con su cuenta de Google, lo que le permitirá guardar el historial de sus creaciones. Adjunte una fotografía suya, preferiblemente de buena calidad y con el rostro claramente visible, para obtener mejores resultados. Escriba el siguiente prompt antes de enviar la imagen:

Si es mujer: “Haz una imagen en donde esta mujer aparezca con un hombre ‘x’ que sería su alma gemela ‘...’ ”

Si es hombre: “Haz una imagen en donde este hombre aparezca con una mujer ‘x’ que sería su alma gemela ‘...’ ”

En el lugar de la “x” deberá reemplazarlo por una acción que desee, como: abrazándose, riendo, jugando o saltando.

En vez de los puntos suspensivos puede añadir características opcionales, esto es en casos en específicos, pues la herramienta a veces suele generar a la misma persona y esto ayuda a obtener resultados más variados y sorprendentes.

Envié la foto y espere unos segundos mientras se genera la imagen. Cuando la tenga lista podrá copiarla, descargarla o compartirla directamente.

Tips para obtener mejores resultados

Aunque la herramienta enseña imágenes sorprendentes, también existen ocasiones donde realmente cambia todo y no de la mejor manera, para que no suceda esto, tenga en cuenta:

La IA no solo edita rostros, también predice rasgos compatibles para construir una pareja ideal. (imagen de la derecha generada con Gemini IA) | Foto: SEMANA - GEMINI IA

Use fotos de buena calidad: Las imágenes borrosas u oscuras pueden alterar demasiado el rostro y/o dar resultados poco realistas.

Cambie el fondo si lo desea: Si tiene en mente cambiar el fondo, lo ideal sería cuando la imagen con el “alma gemela” se haya generado, puede pedirle a Gemini que modifique el fondo para obtener un escenario más acorde a lo que imagina.

Sea específico: Aunque parte de la experiencia es dejar que la inteligencia artificial sorprenda, también en ocasiones es útil indicarle si desea que mantenga su expresión facial, que sonría o que realice una acción concreta.