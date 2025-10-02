Suscribirse

Tendencia de Halloween: cree fácilmente su foto viral junto a Ghostface de la película ‘Scream’

Sea parte de la tendencia, editar una foto suya en la que aparezca con Ghostface.

Redacción Tecnología
2 de octubre de 2025, 10:49 p. m.
Editar fotos con Gemini IA en Halloween.
Paso a paso para editar una foto suya y aparecer junto a Ghostface de la película Scream. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Gemini IA

Una nueva tendencia de edición de imágenes con IA ha llegado, ahora las ediciones junto a Ghostface se ha tomado las redes sociales y la forma para poder hacerlas es a través de Gemini AI y son fáciles de hacer.

Halloween esta a la vuelta de la esquina y comenzando octubre una nueva tendencia ha llegado a las redes sociales con fotos editadas hiperrealistas con inteligencia artificial las cuales son inspiradas de la película ‘Scream’ de 1996. La idea de estas es que aparezca Ghostface, el personaje principal de la cinta, de pie en la habitación como si estuviera asechando a su víctima en la oscuridad.

Estas fotos se están realizando con Gemini IA teniendo en cuenta que tuvo un plus gracias a que le programaron Nano Banana y lo más importante es que se puede hacer a través de la aplicación como también por el navegador.

Contexto: Cómo conseguir que sus fotos parezcan retratos hechos en un estudio profesional

Edite su imagen para que aparezca con Ghostface

Uno de los aspectos más importantes para tener como resultado una buena imagen, es que necesita tener una foto clara de la persona, porque en caso contrario la IA al no saber como es el rostro, improvisará.

  1. Entre a Gemini IA
  2. Luego adjunte su foto en el botón “+”.
  3. Ingrese el promt
  4. Envie la imagen junto al promt espere unos segundos mientras aparece la respuesta.

Tenga en cuenta que a veces la imagen no sale igual a las que se han compartido en redes, pero si quiere ajustarla para que quede igual o crear algo nuevo, al momento de que Gemini le enseñe la respuesta usted puede responder diciendo si necesita que mejore algo en la imagen suya, de Ghostface o del ambiente.

Existen diferentes opciones de promt para compartir a Gemini, pero uno de los más utilizados que han compartido en redes es el siguiente:

“Crea una foto mía, en una habitación, al estilo oscuro, con póster de películas de terror donde aparezco recostada en una oscura. Ella sostiene un gran teléfono retro blanco, apoyando la cara en una mano en una pose seria, casi de sorprendida.

Tiene puesta unas calcetas negras y está boca abajo, trae un short corto negro y una playera negra, tiene los negros, su larga melena larga negra lacia fluye lo más real posible libremente, tiene dos mechones de cabello cerca de su cara, detrás de ella está el hombre con ese disfraz, es alto, está detrás de ella mientras mira a la chica fijamente. No cambies la cara de la chica, no cambies sus rasgos faciales.

Atrás de ella está parado el personaje que representa a “Ghostface” del cine, vestido con la túnica y máscara negras fumando trae en su mano un citrato y se ve como sale el humo de su boca".

Es importante tener en cuenta que este promt es enfocado para una mujer, de ser hombre, solo deberá modificarlo.

Imágenes con inteligencia artificial halloweenfotosPaso a PasoPelículasterror

