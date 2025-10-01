Si no logra dormir bien o sufre de insomnio, active estas funciones en su iPhone para recuperar el sueño perdido

Lograr un sueño profundo y reparador es fundamental para mantener el equilibrio físico y emocional, aunque en la práctica muchas personas enfrentan dificultades para conseguirlo. Factores como la ansiedad, la rutina acelerada, el uso excesivo de pantallas o la falta de hábitos saludables pueden alterar la calidad del descanso.

Aun así, la tecnología, en especial los teléfonos inteligentes, no siempre juega en contra: el iPhone ofrece un conjunto de funciones diseñadas para acompañar al usuario en la creación de un entorno más tranquilo y favorable para dormir.

El dispositivo de Apple podría convertirse en un apoyo útil para quienes buscan mejorar sus hábitos nocturnos. A través de configuraciones accesibles y herramientas enfocadas en el bienestar, el iPhone brinda opciones que ayudan a reducir distracciones, establecer rutinas y preparar el organismo para un descanso de mayor calidad.

Dos funciones que debería activar en su iPhone para dormir mejor

El modo Sleep Focus es una de las variantes del sistema de concentración del iPhone, pensado específicamente para facilitar la desconexión antes de dormir. Su objetivo principal es limitar las interrupciones nocturnas al silenciar notificaciones y restringir el acceso a determinadas aplicaciones dentro de un horario definido por el usuario.

Así puede usar su iPhone para dormir mejor.

La configuración es sencilla: solo debe ingresar a ‘Configuración’, ‘Enfoque’, “+” y crear un perfil personalizado que se adapte a las necesidades de cada persona, con el fin de lograr mejorar los hábitos del sueño.

Una vez activado, este modo permite que únicamente los contactos y aplicaciones seleccionadas puedan enviar avisos, mientras el resto de notificaciones permanece bloqueado. Además, ofrece la posibilidad de ajustar la apariencia tanto de la pantalla de bloqueo como de la pantalla de inicio para generar un ambiente más relajante.

En los dispositivos compatibles con Apple Intelligence, se suman funciones avanzadas como Intelligent Breakthrough y Silencing, que afinan aún más el filtrado de notificaciones, garantizando un entorno digital libre de distracciones al momento de dormir.

Otra alternativa es la función ‘Sonidos de fondo’, disponible en el apartado de accesibilidad, que permite reproducir de manera continua audios como lluvia, oleaje o el murmullo de un arroyo. Lo mejor es que esta herramienta no requiere instalar aplicaciones externas, ya que está integrada en el propio sistema operativo y puede ejecutarse en segundo plano mientras se utilizan otras funciones del teléfono.

Algunas situaciones pueden alterar el sueño.

La activación es sencilla: debe ingresar a ‘Configuración’, ‘Accesibilidad’, ‘Audio y visual’, ‘Sonidos de fondo’ y elegir el efecto deseado. Además, la opción puede añadirse al Centro de Control o configurarse como un acceso rápido mediante el ‘Atajo de Accesibilidad’, con solo pulsar tres veces el botón lateral del dispositivo.