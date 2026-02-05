Tecnología

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Ante este tipo de engaño, hacer dos preguntas clave durante la llamada es esencial, ya que permite desarmar la estrategia del estafador y recuperar el control de la situación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 10:13 p. m.
Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales
Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales Foto: Getty Images

En los últimos años se ha evidenciado un aumento en las denuncias por estafas telefónicas, una situación que pone en jaque la seguridad financiera de los usuarios. Estos engaños ya no responden a métodos simples o fácilmente identificables; por el contrario, se apoyan en herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas, lo que les permite parecer legítimos y dificulta su detección oportuna.

En ese contexto, las llamadas en las que falsos asesores bancarios, funcionarios o supuestos expertos alertan sobre un riesgo inminente para el dinero del usuario se han posicionado como una de las modalidades más comunes en América Latina.

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Los delincuentes recurren a estrategias basadas en el miedo y la presión para obtener información confidencial o forzar transferencias inmediatas, una práctica que, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), se ha multiplicado de forma alarmante en los últimos años.

Sin embargo, frente a este tipo de fraude, conocido como vishing (phishing por voz), es fundamental que quien recibe la llamada formule dos preguntas clave, ya que estas permiten romper la narrativa del estafador y retomar el control de la situación.

Tecnología

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Tecnología

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Tecnología

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

Tecnología

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Tecnología

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

Tecnología

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

Tecnología

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Tecnología

Preocúpese si recibe una llamada con el +45, prefijo de Dinamarca: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Tecnología

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Tecnología

Tenga cuidado porque hacer esta inofensiva llamada podría generar costos elevados en su factura de servicio móvil

El vishing no es solo una cuestión tecnológica, sino una amenaza que se alimenta de la vulnerabilidad emocional de las personas.
El vishing no es solo una cuestión tecnológica, sino una amenaza que se alimenta de la vulnerabilidad emocional de las personas. Foto: Getty Images

Preguntas que debería hacer durante una llamada para evitar ser víctima de los delincuentes

Cuando una persona recibe una llamada de este tipo, lo primero que debe hacer es pedir de forma clara que se identifique la empresa, banco o institución desde la cual supuestamente se comunican, con la siguiente pregunta: ¿de qué empresa, banco o institución dice comunicarse?

Aunque el interlocutor pueda mencionar información personal o financiera aparentemente precisa, esto no es una prueba de legitimidad, ya que los estafadores suelen obtener estos datos a través de bases de información ilegales para generar confianza y reforzar el engaño.

Nueva modalidad de estafa con llamadas fantasma.
Nueva modalidad de estafa con llamadas fantasma. Foto: Secretaría de Seguridad

La segunda forma de verificar la veracidad de la llamada es confirmando si realmente existe una relación con la entidad que afirma llamar, con la siguiente pregunta: ¿existe una cuenta o relación con la entidad que dice llamar?

Antes de tomar cualquier decisión, las autoridades recomiendan comunicarse por cuenta propia con el banco o la empresa utilizando canales oficiales, como la aplicación móvil, la página web o los números que figuran en documentos oficiales.

Nunca se deben usar los contactos proporcionados durante la llamada ni confiar en resultados patrocinados en buscadores, pues solo el acceso directo a fuentes verificadas permite confirmar si hay un problema real con la cuenta.

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas?

El primer paso para evitar ser víctimas de los delincuentes cibernéticos por medio de este tipo de tácticas es evitar responder esas llamadas, en especial si se logra visualizar un indicativo de un país diferente a Colombia, pues, normalmente, las estafas de este tipo son realizadas desde otros continentes, con el fin de que las investigaciones al respecto se tornen más complicadas.

Otra solución es bloquear las llamadas y mensajes de los números de los que sospeche que pueden tratarse de una estafa y, por ningún motivo, devolver a la llamada a números desconocidos.

Más de Tecnología

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales.

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

La Luna podría ser escenario de un espectáculo visible desde la Tierra si se concreta un impacto cósmico.

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

El almacenamiento en dispositivos móviles puede ser considerablemente reducido por una aplicación popular, que puede llegar a pesar hasta 72 GB. Se presentan estrategias para prevenir la saturación de espacio y mantener el dispositivo eficiente.

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

La cuenca de Bogotá, en los Andes colombianos, donde se recuperó el núcleo sedimentario que permitió reconstruir temperaturas del clima pasado.

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías.

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Estas técnicas buscan robar datos personales y financieros mediante páginas falsas que simulan tiendas en línea o servicios bancarios.

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

Noticias Destacadas