Si se daña o se rompe la pantalla, haga este ajuste en segundos para no perder sus datos sin tocar el celular

Esta función permite recuperar datos después de situaciones inesperadas; puede habilitarse de forma sencilla siguiendo unos pocos pasos.

Redacción Tecnología
15 de febrero de 2026, 4:39 p. m.
Este ajuste permite realizar modificaciones profundas en el sistema, ejecutar comandos especiales, instalar aplicaciones desde un ordenador y acceder a áreas internas del software.
Las marcas de fabricantes que integran el sistema operativo de Google en sus teléfonos comparten un elemento clave: herramientas ocultas dentro del sistema. Aunque muchas personas no las conocen, comprender su utilidad puede resultar decisivo para resolver problemas inesperados y mejorar el control sobre el dispositivo.

Además de funciones conocidas como el restablecimiento de fábrica o la eliminación de virus mediante aplicaciones de seguridad, existen ajustes avanzados utilizados por técnicos especializados que también pueden aprovecharse sin experiencia técnica.

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, se destaca la depuración USB, una opción esencial para recuperar información tras incidentes imprevistos, que puede activarse fácilmente mediante unos pocos pasos y el uso de una herramienta específica.

La depuración USB es una función avanzada integrada en las ‘Opciones de Desarrollador’ que amplía significativamente las capacidades de un dispositivo Android. Permite realizar modificaciones profundas en el sistema, ejecutar comandos especiales, instalar aplicaciones desde un ordenador y acceder a áreas internas del software que normalmente permanecen restringidas para el usuario común.

Los golpes y fuertes caídas del celular pueden causar daños en la pantalla.
Su valor principal radica en que posibilita controlar el teléfono desde un PC cuando la pantalla está dañada o el táctil deja de responder, lo que resulta clave para recuperar información en situaciones de emergencia. Por ello, mantenerla habilitada con anticipación se considera una medida preventiva esencial.

¿Cómo activar esta opción en su celular?

Esta función avanzada se activa mediante una serie de pasos que comienzan al habilitar las opciones ocultas de desarrollador, conocidas popularmente como un acceso ampliado al sistema.

Los problemas de la pantalla táctil también pueden ser el resultado de un software desactualizado.
Para lograrlo, se debe ingresar en ‘Ajustes’, luego en el apartado de información del teléfono, y presionar repetidamente sobre el número de compilación o la versión del sistema hasta que aparezca el mensaje que confirma que las opciones de desarrollador han sido habilitadas.

Tras activarla, el sistema solicitará autorización para permitir la conexión con el ordenador, recomendándose seleccionar la opción que concede acceso permanente desde ese equipo. A partir de ese momento, es necesario emplear herramientas específicas que facilitan la comunicación directa entre el móvil y el PC para ejecutar distintas acciones técnicas.

Entre las utilidades más utilizadas se encuentra ADB, que permite enviar comandos desde el ordenador para transferir archivos o recuperar información del dispositivo.

También existe Scrcpy, una aplicación de código abierto que reproduce la pantalla del teléfono en el monitor del ordenador y posibilita su control mediante teclado y ratón, lo que resulta especialmente útil para acceder al contenido y rescatar datos cuando la pantalla deja de funcionar.

