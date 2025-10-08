Si su celular se desconecta del televisor a los pocos minutos de compartir pantalla, revise estas 2 funciones

Perder la conexión entre el celular y el televisor a los pocos minutos de vincularlos es más común de lo que parece, esta falla, que suele aparecer al intentar compartir la pantalla no siempre se debe a un error del equipo, sino a dos funciones que pueden estar interfiriendo sin que el usuario lo note.

Posibles causas de la desconexión

Los expertos señalan que uno de los motivos más frecuentes tiene que ver con la debilidad o inestabilidad de la señal inalámbrica.

Si la red de internet wifi o el Bluetooth del dispositivo no tienen suficiente potencia o se ven interrumpidos por otros aparatos cercanos, la transmisión entre ambos equipos puede cortarse de manera repentina.

Es importante tener en cuenta que para estos problemas también influyen los obstáculos físicos, como paredes o muebles, que dificultan el paso de la señal.

Es importante tener siempre presente como están los programas, pues, cuando el sistema operativo o las aplicaciones encargadas de compartir pantalla no están actualizadas, pueden aparecer fallos o incompatibilidades con el televisor, por ello, siempre se debe revisar si hay actualizaciones pendientes y asegurarse de que ambos dispositivos estén funcionando con las versiones recientes y compatibles.

Qué hacer para mantener la conexión estable

Antes de pensar en una falla técnica, conviene realizar algunos ajustes básicos, comenzando por reiniciar el celular y el televisor ayuda a restablecer la comunicación entre ambos.

También restablecer la configuración de red, reiniciar el router o probar una conexión distinta de wifi puede a ayudar a comprobar si existe alguna interferencia o podría indicar si la señal es débil.

Si el problema se repite, se puede probar conectando ambos equipos mediante cable HDMI o mediante una red más estable. De igual forma, revisar las funciones activas en segundo plano que consumen ancho de banda o interfieren con la señal, como lo son descargas automáticas o sincronizaciones pueden marcar la diferencia.

En el mayor de los casos, bastará con actualizar los dispositivos y ajustar la señal para disfrutar nuevamente de la duplicación de pantalla sin interrupciones.

Revise la ubicación del router

La ubicación del router y los objetos que lo rodean pueden ser determinantes en la calidad de la conexión, teniendo en cuenta que colocándolo en un punto central del hogar, preferiblemente en una zona alta y alejada de paredes gruesas, puede ayudar a mejorar la señal.