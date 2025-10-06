Suscribirse

Si necesita conectar su celular al televisor, así puede duplicar la pantalla sin necesidad de cables

Ver el contenido del celular en el televisor es posible sin cables, solo con funciones de conexión inalámbrica.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 12:21 a. m.
Los televisores inteligentes ofrecen opciones para transmitir el contenido del celular sin conexiones físicas.
Mostrar videos o fotos del teléfono en el televisor no siempre requiere cables ni adaptadores. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Ver una película, mostrar fotos o reproducir música desde el celular directamente en el televisor es una tarea que no siempre requiere cables ni adaptadores complicados.

Gracias a las funciones inalámbricas integradas en la mayoría de los televisores, es posible proyectar lo que aparece en el teléfono en cuestión de segundos.

Los Smart TV suelen contar con herramientas que permiten vincularse fácilmente con dispositivos móviles, funciones como Screen Mirroring, Miracast o Chromecast hacen que el proceso sea sencillo como elegir la opción correcta y estar conectado a la misma red wifi.

Conexión inalámbrica directa desde el celular

La mayoría de los Smart TV ofrecen la función para poder duplicar pantalla, pero varía según la marca. En algunos modelos Android aparece como Screen Mirroring o Miracast y, para ello, solo es necesario ir a los ajustes del teléfono, ingresar a la sección de conexión o pantalla, y activar la opción de transmitir o reflejar contenido.

Una de las principales razones por las que se recurre a este método es la comodidad.
Los Smart TV permiten reflejar la pantalla del celular en segundos, sin necesidad de conectores. | Foto: Getty Images

El sistema buscará los televisores disponibles y al seleccionar el suyo, ambos equipos se enlazarán automáticamente. En algunos casos, el paso necesitará añadir un PIN de seguridad, que aparece en la pantalla del televisor para confirmar la conexión, y una vez hecho esto, el contenido del celular se mostrará en la pantalla.

En dispositivos Android, el procedimiento es más sencillo, pues desde el menú principal, basta con entrar en ‘Ajustes’, luego a ‘Preferencias de conexión’, luego ir a ‘Transmitir’ y elegir el televisor que aparezca disponible.

Contexto: La forma práctica de conectar el celular al televisor utilizando únicamente un cable HDMI

Chromecast y AirPlay

Además de las anteriores maneras, otra forma de compartir la pantalla del celular es a través de Chromecast, el dispositivo de Google que se conecta al puerto HDMI del televisor. Para usarlo, se necesita instalar la aplicación Google Home en el celular y asegurarse de que ambos equipos estén conectados a la misma red wifi.

El Chromecast es una herramienta versátil y económica.
Con la duplicación inalámbrica, el celular puede proyectarse fácilmente en el televisor. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Luego, desde la aplicación, se elige el nombre del Chromecast disponible y se sigue el proceso que aparece en pantalla y una vez hecho, se podrá proyectar cualquier video, música o aplicación compatible sin necesidad de cables.

En el caso de los dispositivos Apple, la función AirPlay cumple el mismo propósito, desde el centro de control del iPhone o iPad basta con tocar el ícono de duplicar pantalla y elegir el televisor que aparezca disponible en la lista. El resultado es una conexión estable y fluida que permite disfrutar del contenido con buena calidad de imagen y sonido.

