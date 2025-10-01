Si su iPhone presenta problemas con el brillo automático, haga este rápido y sencillo ajuste para solucionarlo

Los modelos más recientes de iPhone, como el iPhone 17 con el nuevo sistema operativo iOS 26, incorporaron funciones pensadas para ofrecer una experiencia más eficiente y personalizada. No obstante, varios usuarios han reportado que el brillo automático no siempre responde de la manera esperada.

Este comportamiento genera molestias, en especial cuando la pantalla disminuye su luminosidad en momentos donde se requiere mayor claridad, como durante una videollamada o al reproducir contenido multimedia.

Al comprar un celular, se deben hacer ciertas configuraciones para aprovechar al máximo su funcionamiento. | Foto: Getty Images

Aunque la causa de este fenómeno no está asociada a un error del dispositivo, sino a una decisión de diseño por parte de Apple, esta novedad se debe a un ahorro energético que reduce el brillo cuando se considera que está en un nivel innecesariamente alto. Estos surge para prolongar la autonomía del equipo y, al tiempo, cuidar el estado de la batería a largo plazo.

Para quienes desean mantener el control total sobre la pantalla, Apple deja abierta la opción de modificar la configuración. Al ingresar en los ajustes del sistema, es posible desactivar esta función y restablecer un manejo más manual del brillo.

¿Cómo solucionar estos cambios en el brillo?

Es importante revisar algunas configuraciones clave para quienes desean mantener la pantalla de su iPhone siempre en el nivel de brillo que ellos mismos han definido. Entre ellas está el consumo adaptativo, disponible en el menú de ‘Ajustes’, ‘Batería’ y ‘Modo de consumo’, donde puede desmarcarse la opción que permite al sistema bajar la luminosidad automáticamente.

Otra alternativa se encuentra en las herramientas de accesibilidad. Dentro de la sección ‘Ajustes’, ‘Accesibilidad’, ‘Pantalla y tamaño de texto’, la función ‘Reducir punto blanco’ puede atenuar los colores y dar la sensación de menor brillo. Al deshabilitarla, la luminosidad se mantiene más intensa.

iOS 26 trae novedades visuales, pero con limitaciones por modelo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Asimismo, el modo de bajo consumo, que se activa de forma manual o desde el ‘Centro de control’, también repercute en el brillo de la pantalla y el rendimiento general. Con estas modificaciones, el usuario puede garantizar que su iPhone conserve la iluminación que ha configurado, sin cambios automáticos no deseados.