Si ve estos puntos de colores en la pantalla de su celular, podría estar siendo vigilado sin saberlo

Aunque su objetivo es avisar del uso de ciertas funciones del celular, también pueden alertar sobre un software malicioso activo sin permiso.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 12:27 p. m.
Si estos indicadores aparecen sin motivo y todas las apps están cerradas, podría tratarse de una señal clara de que el teléfono está siendo vigilado.
Si estos indicadores aparecen sin motivo y todas las apps están cerradas, podría tratarse de una señal clara de que el teléfono está siendo vigilado.

Una de las amenazas más silenciosas y difíciles de detectar, que se ha transformado con el paso de los años es es espionaje digital. Mediante programas diseñados para operar en segundo plano, los ciberdelincuentes pueden acceder a datos personales, escuchar conversaciones, rastrear ubicaciones o incluso alterar el funcionamiento normal del celular sin que el usuario lo note.

En dispositivos móviles, este problema se ha vuelto cada vez más frecuente debido al valor de la información que almacenan. El spyware actúa de forma oculta y consume recursos del dispositivo, lo que se refleja en señales como el drenaje repentino de batería o un sobrecalentamiento inusual.

Contexto: Si es amante de los juegos en línea, evite caer en este fraude que roba sus datos bancarios en segundos

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, una pista clave puede encontrarse en los puntos verde y naranja que aparecen cerca del notch o en las esquinas superiores de pantallas de Android e iOS, los cuales alertan sobre el uso del micrófono o la cámara. Si se activan sin motivo aparente, podrían ser una advertencia de que alguien está vigilando las actividades del usuario.

A su vez, las luces LED de notificación, presentes en muchos teléfonos inteligentes, permiten al usuario saber si ha recibido mensajes o alertas sin necesidad de encender la pantalla. Esta función, que en un principio se consideró un detalle práctico, ha sido incorporada en una amplia gama de dispositivos modernos de marcas como Samsung, Xiaomi y Huawei con sistemas superiores a Android 12.

El encendido repentino de una luz en la parte superior del celular podría indicar que se ha activado una función sin consentimiento.
Indicador de que la cámara esta siendo utilizada por alguna aplicación.

En el caso de Apple, una característica similar está disponible desde iOS 14, ofreciendo una forma discreta de mantenerse informado sin interactuar directamente con el teléfono.

Aunque parecen funciones inofensivas, estas luces también pueden servir como una señal de advertencia ante posibles intrusiones. Si los indicadores se encienden sin motivo aparente, podrían revelar que aplicaciones o entes maliciosos están utilizando permisos de cámara, micrófono o ubicación sin autorización.

Por ello, reconocer estos comportamientos inusuales es importante para que la persona pueda actuar a tiempo y evitar que los hackers obtengan acceso indebido a la información personal almacenada en el dispositivo.

La suplantación de identidad en Apple ID se vuelve más creíble gracias al uso de páginas espejo.
Una de las amenazas más silenciosas y difíciles de detectar, que se ha transformado con el paso de los años es es espionaje digital.

¿Son peligrosas estas luces en el celular?

Según los expertos citados inicialmente, las luces o indicadores de privacidad no representan un peligro por sí mismos, pero pueden ser una advertencia de que algo extraño ocurre en el dispositivo.

Si bien su función principal es informar cuándo una aplicación accede al micrófono, la cámara o la ubicación, también pueden revelar la presencia de un software malicioso que actúa sin consentimiento. Este tipo de programas puede aprovechar los permisos del sistema para espiar actividades o modificar configuraciones de manera silenciosa, comprometiendo así la seguridad y privacidad del usuario.

Contexto: Sale a la luz nueva modalidad de estafa que desocupa cuentas bancarias en minutos con solo ver falsos videos tutoriales

Es común que los puntos verde o naranja se activen durante llamadas, grabaciones de audio, uso de la cámara o navegación en aplicaciones como Google Maps. Sin embargo, si estos indicadores aparecen sin motivo y todas las apps están cerradas, podría tratarse de una señal clara de que el teléfono está siendo vigilado.

Ante esta situación, lo más recomendable es revisar los permisos de las aplicaciones, realizar un análisis de seguridad y tomar medidas inmediatas para evitar que el espionaje digital continúe avanzando.

