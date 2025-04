Siga estos pasos para navegar por internet sin dejar rastros de la actividad en línea

La llegada de la era digital ha significado un riesgo en la privacidad en línea de los usuarios de internet. Las personas ya no están dispuestas a ser objeto de espionaje y seguimiento por medio de su celular o dispositivo móvil.

Como modo de seguridad, muchos usuarios están usando el modo incógnito como para navegar en internet como una solución para no dejar rastro de la actividad en línea. No obstante, esta función, que puede funcionar en ciertos casos, no ofrece un anonimato completo.