Tecnología

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Starlink inició operaciones formales en Venezuela con planes residenciales rebajados y venta de equipos en tiendas autorizadas.

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 10:25 p. m.
El servicio de internet satelital de Starlink ya está disponible en Venezuela bajo un esquema oficial y con descuentos vigentes.
El servicio de internet satelital de Starlink ya está disponible en Venezuela bajo un esquema oficial y con descuentos vigentes. Foto: Getty Images

Desde este 3 de febrero, Venezuela se suma a la red global de internet satelital gracias a la llegada oficial de Starlink, la iniciativa de SpaceX que promete transformar el acceso a la web en zonas donde la conexión tradicional es limitada o inexistente. La novedad no solo radica en su presencia, sino en las facilidades que ofrece: descuentos significativos y la posibilidad de adquirir el equipo en tiendas físicas dentro del país.

La compañía anunció que a partir de ahora, los venezolanos podrán disfrutar de sus servicios a través de dos vías.

  • Por un lado, nuevos usuarios podrán comprar el kit necesario en distribuidores locales autorizados.
  • Por otro, quienes ya utilizaban Starlink bajo la modalidad de roaming internacional —es decir, con antenas adquiridas en el extranjero— tendrán la opción de migrar a un plan residencial con ventajas económicas.

El 50% para navegar sin límites

Uno de los mayores atractivos de este lanzamiento es el 50% de descuento aplicado al plan residencial, una reducción que busca incentivar la adopción del servicio en el mercado venezolano.

Según lo detallado por Starlink, los clientes que actualmente operan con un plan itinerante (aquellos que usaban el servicio de manera temporal o desde otros países) podrán cambiarse a esta nueva modalidad y aprovechar el beneficio.

Quienes utilizaban Starlink bajo planes internacionales ahora pueden migrar al servicio residencial con una tarifa reducida.
Starlink activó un descuento especial que permite pagar la mitad del costo habitual del servicio residencial en territorio venezolano. Foto: NurPhoto via Getty Images

El proceso para realizar el cambio es sencillo y está diseñado para que los usuarios no pierdan conectividad durante la transición. La empresa ha habilitado guías paso a paso para facilitar la migración, aunque aún no ha especificado los plazos exactos de esta promoción.

El nuevo competidor de Starlink: así funcionará la red de internet satelital de Jeff Bezos

¿Dónde conseguir el kit? Tiendas físicas, la única opción por ahora

A diferencia de otros mercados donde Starlink permite compras en línea, en Venezuela la adquisición del equipo solo está disponible en puntos de venta físicos.

Hasta el momento, la empresa ha señalado que: “Los kits están disponibles en los distribuidores aprobados Daka y Multimax”.

Ante la pregunta de si habrá ventas digitales en el futuro, Starlink respondió con un contundente “todavía no”, dejando claro que, por ahora, la prioridad es consolidar su operación a través de los comercios mencionados.

“Todavía no. En este momento, el servicio de Starlink en Venezuela está disponible solo a través de dos canales: la compra de un kit de un distribuidor local aprobado o el cambio al servicio residencial si ya es cliente de un plan Itinerante”.

SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente).
La empresa confirmó que los kits solo se consiguen en Daka y Multimax, únicos distribuidores autorizados en el país. Foto: Getty Images

Esto implica que los interesados deberán acudir personalmente a alguna de las sucursales de estas cadenas para adquirir el equipo necesario, que incluye la antena y el router para conectarse a la red satelital.

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.

Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Científicos envían nueva alerta y dan aviso que el choque del 2024 YR4 contra la Luna crearía una lluvia de escombros sin precedentes

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales; estas son sus apuestas para los próximos meses

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Estas técnicas buscan robar datos personales y financieros mediante páginas falsas que simulan tiendas en línea o servicios bancarios.

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

