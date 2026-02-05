Starlink llega oficialmente a Venezuela: cómo obtener el 50% de descuento y dónde comprar el kit

Desde este 3 de febrero, Venezuela se suma a la red global de internet satelital gracias a la llegada oficial de Starlink, la iniciativa de SpaceX que promete transformar el acceso a la web en zonas donde la conexión tradicional es limitada o inexistente. La novedad no solo radica en su presencia, sino en las facilidades que ofrece: descuentos significativos y la posibilidad de adquirir el equipo en tiendas físicas dentro del país.

La compañía anunció que a partir de ahora, los venezolanos podrán disfrutar de sus servicios a través de dos vías.

Por un lado, nuevos usuarios podrán comprar el kit necesario en distribuidores locales autorizados.

Por otro, quienes ya utilizaban Starlink bajo la modalidad de roaming internacional —es decir, con antenas adquiridas en el extranjero— tendrán la opción de migrar a un plan residencial con ventajas económicas.

El 50% para navegar sin límites

Uno de los mayores atractivos de este lanzamiento es el 50% de descuento aplicado al plan residencial, una reducción que busca incentivar la adopción del servicio en el mercado venezolano.

Según lo detallado por Starlink, los clientes que actualmente operan con un plan itinerante (aquellos que usaban el servicio de manera temporal o desde otros países) podrán cambiarse a esta nueva modalidad y aprovechar el beneficio.

Starlink activó un descuento especial que permite pagar la mitad del costo habitual del servicio residencial en territorio venezolano. Foto: NurPhoto via Getty Images

El proceso para realizar el cambio es sencillo y está diseñado para que los usuarios no pierdan conectividad durante la transición. La empresa ha habilitado guías paso a paso para facilitar la migración, aunque aún no ha especificado los plazos exactos de esta promoción.

El nuevo competidor de Starlink: así funcionará la red de internet satelital de Jeff Bezos

¿Dónde conseguir el kit? Tiendas físicas, la única opción por ahora

A diferencia de otros mercados donde Starlink permite compras en línea, en Venezuela la adquisición del equipo solo está disponible en puntos de venta físicos.

Hasta el momento, la empresa ha señalado que: “Los kits están disponibles en los distribuidores aprobados Daka y Multimax”.

Ante la pregunta de si habrá ventas digitales en el futuro, Starlink respondió con un contundente “todavía no”, dejando claro que, por ahora, la prioridad es consolidar su operación a través de los comercios mencionados.

“Todavía no. En este momento, el servicio de Starlink en Venezuela está disponible solo a través de dos canales: la compra de un kit de un distribuidor local aprobado o el cambio al servicio residencial si ya es cliente de un plan Itinerante”.

La empresa confirmó que los kits solo se consiguen en Daka y Multimax, únicos distribuidores autorizados en el país. Foto: Getty Images

Esto implica que los interesados deberán acudir personalmente a alguna de las sucursales de estas cadenas para adquirir el equipo necesario, que incluye la antena y el router para conectarse a la red satelital.