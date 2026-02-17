Tecnología

Su celular Android cuenta con un truco que permite activar funciones ocultas con solo aplicar el método de los siete toques

Este tipo de herramientas que ofrece el sistema operativo de Google deben usarse con cuidado y responsabilidad para no poner en riesgo la seguridad personal.

Redacción Tecnología
17 de febrero de 2026, 8:42 a. m.
La depuración USB está disponibles en equipos con sistema operativo Android. Foto: Getty Images

Los celulares modernos incorporan múltiples funciones y herramientas clave para la comunicación, el entretenimiento y la experiencia general del usuario. Sin embargo, muchas de ellas pasan desapercibidas, ya sea porque no son visibles a simple vista o porque forman parte de configuraciones avanzadas que pocos conocen o utilizan correctamente.

Esto ocurre especialmente en dispositivos con Android, donde existen ajustes diseñados para usuarios con conocimientos técnicos. Uno de ellos es la depuración USB, una función que permite realizar modificaciones avanzadas, identificar errores e instalar aplicaciones desde un computador.

Según el medio Computer Hoy, esta herramienta forma parte de las llamadas ‘Opciones de desarrollador’ y está pensada principalmente para programadores y técnicos que necesitan probar aplicaciones, analizar fallos o acceder a configuraciones más profundas del sistema.

La comunicación entre el celular y el computador se gestiona principalmente mediante Android Debug Bridge (ADB). Foto: Getty Images

En términos simples, activar la depuración USB habilita un canal especial de comunicación entre el celular y el PC. Esto permite que el equipo reconozca el dispositivo no solo como un medio de almacenamiento, sino como un sistema capaz de enviar y recibir comandos.

Gracias a ello, es posible instalar aplicaciones manualmente, transferir archivos con mayor control, recuperar información, actualizar el software o solucionar determinados errores del sistema.

Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

Es importante activarla con anticipación, ya que no podrá habilitarse si el dispositivo presenta fallos graves o no enciende. Para hacerlo, primero se deben activar las ‘Opciones de desarrollador’ pulsando siete veces sobre el “Número de compilación” en “Ajustes” > “Acerca del teléfono”. Luego, se habilita la opción “Depuración USB”, se conecta el celular al computador y se otorgan los permisos correspondientes.

Para gestionar la comunicación entre ambos dispositivos se utiliza principalmente Android Debug Bridge (ADB), una herramienta que permite ejecutar comandos, transferir archivos y realizar diversas acciones técnicas desde el PC.

En dispositivos con Android existe una función llamada depuración USB. Foto: Getty Images

Aunque se trata de una función muy útil, mantener la depuración USB activada de forma permanente puede representar un riesgo de seguridad, especialmente si el dispositivo se conecta a computadores desconocidos.

Con la autorización adecuada, un equipo externo podría acceder a información interna del teléfono. Por ello, se recomienda activarla únicamente cuando sea necesario y desactivarla una vez finalizado su uso.

Si bien no es una herramienta de uso cotidiano para la mayoría de personas, cumple un papel fundamental en el mantenimiento, desarrollo y evolución del sistema operativo.

