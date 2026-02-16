Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

Android trabaja en ampliar el alcance de su ‘modo de protección avanzada’ para incluir las API (interfaz de programación de aplicaciones) vinculadas a las funciones de accesibilidad.

En los últimos años, algunas aplicaciones han utilizado la API ‘AccessibilityService’ más allá de su propósito original. Aunque esta herramienta está diseñada para asistir a personas con discapacidad, ciertos desarrolladores la han empleado para eludir restricciones del sistema, lo que puede permitir el acceso a contenidos de otras aplicaciones o la ejecución de acciones en nombre del usuario.

Las aplicaciones creadas específicamente como herramientas de accesibilidad deben declarar el atributo ‘isAccessibilityTool’ en sus metadatos. Sin embargo, existen otras que también recurren a ‘AccessibilityService’, como apps de automatización, asistentes virtuales, antivirus o herramientas de limpieza del sistema, aunque no estén enfocadas en accesibilidad.

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es dynamicSpot, que recrea en Android la función Isla Dinámica de los iPhone. Para mostrar notificaciones y acceder a información de otras aplicaciones, utiliza la API de accesibilidad con fines distintos a los de asistencia a usuarios con diversidad funcional.

Ante esta situación, Android busca reforzar los controles mediante la ampliación del ‘modo de protección avanzada’, una función presentada en abril del año pasado. Según informó el portal Android Authority, la versión Android Canary 2602 ya incluye esta actualización en fase de prueba.

En esta etapa preliminar, los usuarios pueden conceder permisos de accesibilidad a cualquier aplicación cuando el modo de protección avanzada está desactivado. No obstante, al activarlo, el sistema restringe automáticamente esos permisos y los limita exclusivamente a aplicaciones reconocidas como herramientas de accesibilidad, incluso si previamente habían sido autorizadas.

Por ahora, Google no ha anunciado oficialmente esta ampliación ni ha confirmado su fecha de lanzamiento. Sin embargo, Android Authority señala que podría implementarse con la llegada de Android 17.

