Tecnología

Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

El ‘modo de protección avanzada’, presentado en 2024, forma parte de una estrategia de endurecimiento del sistema frente a aplicaciones potencialmente invasivas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 7:34 a. m.
Android refuerza la seguridad de su sistema con nuevas restricciones a la API de accesibilidad.
Android refuerza la seguridad de su sistema con nuevas restricciones a la API de accesibilidad. Foto: Getty Images

Android trabaja en ampliar el alcance de su ‘modo de protección avanzada’ para incluir las API (interfaz de programación de aplicaciones) vinculadas a las funciones de accesibilidad.

En los últimos años, algunas aplicaciones han utilizado la API ‘AccessibilityService’ más allá de su propósito original. Aunque esta herramienta está diseñada para asistir a personas con discapacidad, ciertos desarrolladores la han empleado para eludir restricciones del sistema, lo que puede permitir el acceso a contenidos de otras aplicaciones o la ejecución de acciones en nombre del usuario.

Las aplicaciones creadas específicamente como herramientas de accesibilidad deben declarar el atributo ‘isAccessibilityTool’ en sus metadatos. Sin embargo, existen otras que también recurren a ‘AccessibilityService’, como apps de automatización, asistentes virtuales, antivirus o herramientas de limpieza del sistema, aunque no estén enfocadas en accesibilidad.

Así es como puede evitar la detección de este malware y estos son los permisos que explota en Android.
Android continúa fortaleciendo sus mecanismos de protección ante el uso indebido de permisos sensibles. Foto: Getty Images

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es dynamicSpot, que recrea en Android la función Isla Dinámica de los iPhone. Para mostrar notificaciones y acceder a información de otras aplicaciones, utiliza la API de accesibilidad con fines distintos a los de asistencia a usuarios con diversidad funcional.

Tecnología

En pocas horas aparecerá en el cielo este asombroso eclipse solar y esto es lo que debe saber para verlo en su máximo esplendor

Tecnología

Nuevos precios de Starlink: así funciona ahora el cambio de plan del internet satelital para tenerlo en su celular

Tecnología

Se cayó X este lunes 16 de febrero; usuarios reportan fallas para navegar por la red social de Elon Musk

Tecnología

Una experta advierte por qué enviar mensajes por WhatsApp a esta hora podría hacerlo quedar muy mal

Tecnología

¿Wifi 2,4 GHz o 5 GHz? Esta es la mejor opción para su hogar si quiere evitar desconexiones y cortes de internet

Tecnología

Científicos advierten que el calentamiento del océano estaría reduciendo la talla reproductiva de un pez clave

Tecnología

Al retirar dinero en un cajero automático, no pierda de vista este detalle que le podría evitar caer en una peligrosa estafa

Tecnología

Google apuesta por la inteligencia artificial para transformar los documentos en Gmail: así funcionarían sus nuevas herramientas

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Tecnología

Android 17 ya está en camino: primera beta revela mejoras en seguridad, rendimiento y su fecha de lanzamiento

Ante esta situación, Android busca reforzar los controles mediante la ampliación del ‘modo de protección avanzada’, una función presentada en abril del año pasado. Según informó el portal Android Authority, la versión Android Canary 2602 ya incluye esta actualización en fase de prueba.

Teléfono Android en primer plano con un escudo y un candado iluminados en la pantalla.
La ampliación ahora apunta específicamente a las API de accesibilidad, consideradas de alto riesgo por el nivel de acceso que permite Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificia de ChatGPT, de OpenIA

En esta etapa preliminar, los usuarios pueden conceder permisos de accesibilidad a cualquier aplicación cuando el modo de protección avanzada está desactivado. No obstante, al activarlo, el sistema restringe automáticamente esos permisos y los limita exclusivamente a aplicaciones reconocidas como herramientas de accesibilidad, incluso si previamente habían sido autorizadas.

Si se daña o se rompe la pantalla, haga este ajuste en segundos para no perder sus datos sin tocar el celular

Por ahora, Google no ha anunciado oficialmente esta ampliación ni ha confirmado su fecha de lanzamiento. Sin embargo, Android Authority señala que podría implementarse con la llegada de Android 17.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Este eclipse solar, también conocido como “anillo de fuego”, será visible el 17 de febrero.

En pocas horas aparecerá en el cielo este asombroso eclipse solar y esto es lo que debe saber para verlo en su máximo esplendor

Starlink cambia sus tarifas.

Nuevos precios de Starlink: así funciona ahora el cambio de plan del internet satelital para tenerlo en su celular

Grok, la herramienta anunciada por Elon Musk, examinará millones de videos y posts diarios para emparejar contenido con audiencias interesadas.

Se cayó X este lunes 16 de febrero; usuarios reportan fallas para navegar por la red social de Elon Musk

Aunque es común enviar mensajes a cualquier hora, no todos los momentos son adecuados.

Una experta advierte por qué enviar mensajes por WhatsApp a esta hora podría hacerlo quedar muy mal

Google suele actualizar su sistema operativo con frecuencia.

Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

Algunos trucos pueden ayudar a tener una conexión más estable.

¿Wifi 2,4 GHz o 5 GHz? Esta es la mejor opción para su hogar si quiere evitar desconexiones y cortes de internet

El calentamiento del océano estaría reduciendo esta especie, según el IEO.

Científicos advierten que el calentamiento del océano estaría reduciendo la talla reproductiva de un pez clave

Aunque retirar dinero parece una acción rápida y rutinaria, puede implicar peligros importantes si no se toman precauciones adecuadas.

Al retirar dinero en un cajero automático, no pierda de vista este detalle que le podría evitar caer en una peligrosa estafa

Este ajuste en el celular podría evitar que los delincuentes desocupen sus cuentas bancarias.

Si se daña o se rompe la pantalla, haga este ajuste en segundos para no perder sus datos sin tocar el celular

La nueva función de inteligencia artificial de Gmail promete acabar con la saturación en su bandeja de entrada.

Su bandeja de entrada de Gmail ya no volverá a estar saturada gracias a esta potente función con inteligencia artificial

Noticias Destacadas