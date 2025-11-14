Suscribirse

Tecnología

Su factura de energía puede aumentar en diciembre si no cumple con esto: conozca el método para evitar pagar precios elevados

Durante la época navideña, los usuarios deben cuidar sus hábitos de consumo para prevenir que su bolsillo se vea afectado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
14 de noviembre de 2025, 7:56 p. m.
El ahorro en la factura de energía es prioridad en muchas personas.
El ahorro en la factura de energía es prioridad en muchas personas. | Foto: Getty Images

Se acercan las fiestas navideñas y una de las principales preocupaciones de los usuarios es el posible incremento en el consumo de energía, que podría reflejarse en una factura más alta a fin de mes. Este aumento puede afectar significativamente el bolsillo de los hogares y suele estar relacionado con cambios en los hábitos de uso de los dispositivos eléctricos.

Uno de los factores más comunes es la decoración navideña: luces, árboles, figuras y adornos eléctricos forman parte de la tradición en muchas casas. Aunque hoy existen opciones más eficientes, el tiempo de uso suele ser prolongado, ya que muchas familias las mantienen encendidas durante varias horas cada noche, lo que incrementa el consumo mensual.

Además, esta época coincide con las vacaciones escolares, por lo que hay más personas —especialmente niños— permaneciendo en casa durante el día. Esto se traduce en un mayor uso de cargadores, computadores, televisores, videojuegos y otros dispositivos que normalmente se utilizan en horarios más reducidos.

La decoración navideña puede incrementar la factura de energía.
La decoración navideña puede incrementar la factura de energía. | Foto: Getty Images

Por este motivo, es importante seguir algunas recomendaciones que permitan hacer un uso más eficiente de los aparatos y evitar un aumento considerable en la factura de energía, procurando a la vez ahorrar en los gastos del hogar.

Contexto: Antes de irse a dormir, procure desenchufar este aparato eléctrico para evitar un aumento de energía innecesario en el hogar

De acuerdo con nexusenergia.com, quienes planean decorar deberían optar por luces LED o de bajo consumo, dado que pueden reducir hasta un 80% del gasto en comparación con las tradicionales.

“Durante la noche, puede reemplazar el uso de luces colocando velas decorativas, creando un efecto navideño muy especial y acogedor. Durante el día, le aconsejamos ambientar con objetos llamativos y brillantes que pueden hacer reflejos muy elegantes cuando les da la luz”, explican.

También es fundamental apagar las luces antes de ir a dormir. Muchas personas las dejan encendidas toda la noche, lo que aumenta el consumo sin necesidad. Lo ideal es aprovechar al máximo la luz natural durante el día y utilizar la decoración luminosa solo por un tiempo razonable en la noche.

Mantener electrodomésticos conectados y sin uso hacen que se gaste energía y se impacta el medio ambiente.
Mantener electrodomésticos conectados y sin uso hacen que se gaste energía. | Foto: 123RF

Por otro lado, es clave hacer un uso eficiente de los electrodomésticos. En estas fechas, los usuarios suelen cocinar más por las visitas familiares y celebraciones, por lo que se recomienda conservar adecuadamente los alimentos en la nevera, asegurarse de que la puerta cierre bien y evitar sobrecargarla.

Otros consejos para evitar que la factura se dispare

  • Evitar conectar demasiados adornos eléctricos a un mismo tomacorriente.
  • Revisar que los electrodomésticos estén en buen estado y usarlos de manera eficiente.
  • Desconectar los equipos que no se estén utilizando para reducir el consumo “fantasma”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walmart, Target, o Aldi en el Día de Acción de Gracias, ¿cuál tiene las mejores ofertas de comida para este día?

2. Crimen en reconocida heladería de Cali tendría conexión con asesinato de jueza de paz 24 horas antes: esto es lo que se sabe

3. La joven de 28 años que ya tiene apartamento en Nueva York: así logró comprar en una de las ciudades más caras del mundo

4. “Nuevamente manipulando”: dirigente gremial arremetió contra Gustavo Petro. Este fue el fuerte cruce de mensajes

5. Asesinaron al hermano de una exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NavidadElectrodimésticosConsumo de energíaFactura de energía

Noticias Destacadas

El ahorro en la factura de energía es prioridad en muchas personas.

Su factura de energía puede aumentar en diciembre si no cumple con esto: conozca el método para evitar pagar precios elevados

Redacción Tecnología
Investigadores de Yale usan BrainEx para restaurar la función cerebral en cerebros muertos, desafiando las creencias sobre la muerte cerebral.

La revolución que plantea la neurotecnología: “Ya estamos en la ciencia ficción”

Redacción Semana
Científicos están estudiando los secretos que esconde el cometa 'diablo'.

El misterio de 3l/Atlas continúa: esta sería la razón por la que la NASA no lo reconoce como una nave extraterrestre

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.