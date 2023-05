Su televisor oculta un serio problema si se encuentra colgado en la pared, así puede evitar un daño irreparable

Desde que su uso se hizo popular, los televisores se han convertido en un electrodoméstico indispensable para millones de hogares en todo el planeta. Gracias a ello estos dispositivos han tenido una importante evolución en su diseño y funcionalidades que ofrece a sus usuarios.

Debido a que hoy en día existen televisores con pantallas planas y de grandes dimensiones (superiores a las 40″), muchos de sus usuarios deciden colgar su SmartTV en la pared.

Sin embargo, esta práctica puede convertirse en un serio problema si no se ejecuta de manera correcta, puesto que se podrían cometer una serie de errores que podrían causar un daño serio en el dispositivo o reducir considerablemente la vida útil del TV.

Smart TV / Televisor inteligente - Foto: Getty Images/iStockphoto

Seleccionar el mejor sitio para ubicar un SmartTV en el hogar no es una elección que se deba tomar a la ligera, puesto que representa una decisión que puede notablemente incidir en el desempeño y calidad de imagen que ofrece el equipo.

Ante esta situación, SEMANA consultó con expertos para conocer qué elementos se deben tener en cuenta al momento de elegir el área en que se colgará un televisor, para así evitar que el dispositivo sufra un daño irreparable o que tenga otro tipo de problemas en su funcionamiento.

¿Qué errores no cometer a la hora de poner un TV en la pared?

Elegir un soporte adecuado

Antes de colgar el TV en una pared es clave seleccionar un soporte que brinde la ventilación adecuada para la parte posterior del televisor, por ello se aconseja dejar una distancia de 5 a 10 centímetros entre el equipo y la pared.

De esta manera se asegura que haya una mejor refrigeración y también se contará con más espacio para manejar los cables que están detrás del dispositivo, lo que facilitará la conexión y desconexión de dispositivos al televisor.

En caso de no atender a esta recomendación y usar un soporte que no deja mucho espacio entre la pared y TV, el usuario podría verse obligado a desmontar su dispositivo para poder conectar una consola, barra de sonido u otro equipo, debido a que no tendrá espacio para poder conectar los cables a su respectivo puerto.

Por esta razón, algunos expertos recomiendan emplear soportes inclinables o con brazo articulado, que brindan la posibilidad de mover el televisor con mayor libertad.

Evitar el calor y la luz solar

Las fuentes de calor son una gran amenaza para los televisores, por ello es clave ubicar estos dispositivos lejos de zonas u objetos que generen altas temperaturas, de otro modo, el equipo podría sufrir un serio daño en su funcionamiento.

Por otra parte, es importante impedir que la luz solar golpee directamente a la pantalla del televisor, pues esa situación no hace que sea más difícil apreciar las imágenes que proyecta el equipo, el calor que llega al TV también puede dañar algunos de los componentes que están en el panel. Según voceros de Samsung, dicha situación haría que la imagen que ofrece el dispositivo sea seriamente estropeada.

Televisores inteligentes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener cuidado con el ángulo de visión

El ubicar un televisor en un ángulo de visión incorrecto puede causar que los usuarios sufran dolores de cuello y otras molestas, debido a que deben adoptar una posición incómoda para poder visualizar las imágenes.

De hecho, un mal ángulo también puede arruinar la calidad de imagen de un TV, debido a que en ciertas condiciones no se podrá a preciar adecuadamente los colores y otros detalles de la imagen.

Los televisores inteligentes cuentan con varios puertos que son de gran utilidad. - Foto: Getty Images

Conectar el televisor directamente al tomacorriente

Es muy común que en las casas o apartamentos se presenten momentos en que se produce una subida o bajada la energía, esta situación puede causar un gran daño en los electrodomésticos que no cuenten con la debida protección. Por ello es un mal hábito tener conectado el televisor directamente al tomacorriente, en vez de usar un dispositivo multitoma que cuente con el sistema de supresión de picos.

Por ello, algunos expertos aconsejan conectar todos los electrodomésticos a múltiples tomas que puedan impedir que los picos de energía lleguen a dañar componentes de televisor u otro equipo.