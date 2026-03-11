Tarjetas SD y microSD: qué son, para qué sirven y cómo elegir la memoria ideal según el dispositivo que utilice

Una tarjeta de memoria es un dispositivo de almacenamiento flash ligero y portátil que permite guardar y transportar datos digitales —como fotos, vídeos, música o documentos— fuera de un ordenador o dispositivo principal. Funcionan mediante tecnología flash, lo que significa que no tienen partes móviles, consumen muy poca energía y ofrecen una buena resistencia al uso cotidiano. Por esta razón, resultan especialmente útiles en cámaras, teléfonos móviles o drones.

Dentro de este tipo de almacenamiento existen dos formatos muy extendidos: las tarjetas SD (Secure Digital) y las microSD. Ambas cumplen la misma función, pero están pensadas para dispositivos diferentes. Las tarjetas SD son el formato más habitual en cámaras digitales, videocámaras o algunos ordenadores portátiles. Las microSD, en cambio, son versiones mucho más pequeñas diseñadas para dispositivos compactos donde el espacio es limitado, como smartphones, tabletas, drones o consolas portátiles.

A la hora de elegir una tarjeta no solo importa el tamaño. También influyen factores como la capacidad, la velocidad de lectura y escritura o las certificaciones para vídeo, especialmente cuando se trabaja con fotografía en ráfaga o grabación en alta resolución. Una tarjeta demasiado lenta, por ejemplo, puede provocar interrupciones al grabar vídeo o ralentizar el disparo continuo en una cámara.

Para qué sirven estas tarjetas

Las tarjetas SD y microSD se utilizan principalmente para ampliar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos y gestionar contenidos digitales con mayor flexibilidad. Permiten capturar fotografías y vídeos en alta calidad —desde Full HD hasta 4K o incluso 8K en equipos compatibles— y almacenar grandes bibliotecas multimedia formadas por imágenes, vídeos, música o aplicaciones.

También desempeñan un papel importante en el flujo de trabajo de fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido. Gracias a ellas es posible trasladar fácilmente el material capturado desde cámaras o drones a un ordenador para su edición, copia de seguridad o distribución. En dispositivos móviles, por su parte, son una forma sencilla de ampliar la memoria sin depender únicamente del almacenamiento interno.

El uso de tarjetas SD y microSD abarca perfiles muy diferentes de usuarios. Para muchos consumidores, su función principal es ampliar el espacio disponible en teléfonos o tabletas y poder almacenar fotografías, vídeos o aplicaciones sin saturar la memoria del dispositivo.

En el ámbito de la fotografía y el vídeo, estas tarjetas se han convertido en una herramienta esencial para aficionados y creadores de contenido que utilizan cámaras compactas, cámaras de acción o drones. En un nivel más profesional, las tarjetas de mayor capacidad y velocidad son necesarias para trabajar con vídeo en 4K o 8K, capturar ráfagas de fotografías en formato RAW o manejar grandes volúmenes de datos durante sesiones de producción.

También son habituales entre jugadores y usuarios de dispositivos portátiles, que recurren a las microSD para ampliar la capacidad de sus consolas y almacenar bibliotecas completas de juegos.

En definitiva, siguen siendo una solución muy práctica gracias a su combinación de portabilidad, compatibilidad y rendimiento. Actualmente existen modelos con capacidades que alcanzan o superan el terabyte, lo que permite almacenar grandes volúmenes de vídeo y fotografía sin depender de otros sistemas de almacenamiento.

A ello se suma su amplia compatibilidad con dispositivos de distintos fabricantes y generaciones, así como velocidades de transferencia cada vez más elevadas que permiten trabajar con archivos de gran tamaño. Estas velocidades se identifican como velocidad de lectura y escritura, y pueden ir aproximadamente desde los 90 MB/s hasta los 300 MB/s en los modelos más avanzados. Muchos modelos, además, están diseñados para resistir condiciones adversas como el agua, los golpes, el magnetismo o los rayos X, algo especialmente útil en viajes o trabajos en exteriores.

