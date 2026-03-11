Almacenamiento de datos

Tarjetas SD y microSD: qué son, para qué sirven y cómo elegir la memoria ideal según el dispositivo que utilice

Ambas opciones cumplen la misma función de almacenamiento, pero están diseñadas para distintos tipos de dispositivos.

Redacción Tecnología
11 de marzo de 2026, 7:47 a. m.
Este tipo de memorias son ideales para usuarios comunes que necesitan ampliar la capacidad de sus teléfonos o tabletas. Foto: Getty Images

Una tarjeta de memoria es un dispositivo de almacenamiento flash ligero y portátil que permite guardar y transportar datos digitales —como fotos, vídeos, música o documentos— fuera de un ordenador o dispositivo principal. Funcionan mediante tecnología flash, lo que significa que no tienen partes móviles, consumen muy poca energía y ofrecen una buena resistencia al uso cotidiano. Por esta razón, resultan especialmente útiles en cámaras, teléfonos móviles o drones.

Dentro de este tipo de almacenamiento existen dos formatos muy extendidos: las tarjetas SD (Secure Digital) y las microSD. Ambas cumplen la misma función, pero están pensadas para dispositivos diferentes. Las tarjetas SD son el formato más habitual en cámaras digitales, videocámaras o algunos ordenadores portátiles. Las microSD, en cambio, son versiones mucho más pequeñas diseñadas para dispositivos compactos donde el espacio es limitado, como smartphones, tabletas, drones o consolas portátiles.

A la hora de elegir una tarjeta no solo importa el tamaño. También influyen factores como la capacidad, la velocidad de lectura y escritura o las certificaciones para vídeo, especialmente cuando se trabaja con fotografía en ráfaga o grabación en alta resolución. Una tarjeta demasiado lenta, por ejemplo, puede provocar interrupciones al grabar vídeo o ralentizar el disparo continuo en una cámara.

Un disco duro externo es un dispositivo de almacenamiento portátil. Foto: Getty Images

Para qué sirven estas tarjetas

Las tarjetas SD y microSD se utilizan principalmente para ampliar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos y gestionar contenidos digitales con mayor flexibilidad. Permiten capturar fotografías y vídeos en alta calidad —desde Full HD hasta 4K o incluso 8K en equipos compatibles— y almacenar grandes bibliotecas multimedia formadas por imágenes, vídeos, música o aplicaciones.

También desempeñan un papel importante en el flujo de trabajo de fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido. Gracias a ellas es posible trasladar fácilmente el material capturado desde cámaras o drones a un ordenador para su edición, copia de seguridad o distribución. En dispositivos móviles, por su parte, son una forma sencilla de ampliar la memoria sin depender únicamente del almacenamiento interno.

El uso de tarjetas SD y microSD abarca perfiles muy diferentes de usuarios. Para muchos consumidores, su función principal es ampliar el espacio disponible en teléfonos o tabletas y poder almacenar fotografías, vídeos o aplicaciones sin saturar la memoria del dispositivo.

En el ámbito de la fotografía y el vídeo, estas tarjetas se han convertido en una herramienta esencial para aficionados y creadores de contenido que utilizan cámaras compactas, cámaras de acción o drones. En un nivel más profesional, las tarjetas de mayor capacidad y velocidad son necesarias para trabajar con vídeo en 4K o 8K, capturar ráfagas de fotografías en formato RAW o manejar grandes volúmenes de datos durante sesiones de producción.

La razón por la que no debería usar tarjetas MicroSD para guardar cosas importantes. Foto: Getty Images/iStockphoto

También son habituales entre jugadores y usuarios de dispositivos portátiles, que recurren a las microSD para ampliar la capacidad de sus consolas y almacenar bibliotecas completas de juegos.

En definitiva, siguen siendo una solución muy práctica gracias a su combinación de portabilidad, compatibilidad y rendimiento. Actualmente existen modelos con capacidades que alcanzan o superan el terabyte, lo que permite almacenar grandes volúmenes de vídeo y fotografía sin depender de otros sistemas de almacenamiento.

A ello se suma su amplia compatibilidad con dispositivos de distintos fabricantes y generaciones, así como velocidades de transferencia cada vez más elevadas que permiten trabajar con archivos de gran tamaño. Estas velocidades se identifican como velocidad de lectura y escritura, y pueden ir aproximadamente desde los 90 MB/s hasta los 300 MB/s en los modelos más avanzados. Muchos modelos, además, están diseñados para resistir condiciones adversas como el agua, los golpes, el magnetismo o los rayos X, algo especialmente útil en viajes o trabajos en exteriores.

*Con información de Europa Press