Teléfono en riesgo: estas son las aplicaciones que esconden peligroso virus en celulares Android

Actualmente, las aplicaciones para dispositivos móviles se han convertido en un recurso muy explotado por los cibercriminales, quienes frecuentemente diseñan diferentes tipos de apps en las que camuflan programas maliciosos para infectar los dispositivos de sus víctimas con diferentes tipos de virus.

Ejemplo de ello son los programas tipo espía (’spyware’) los cuales cuentan con la capacidad para infiltrarse en el teléfono del usuario, para luego comenzar a tomar el control del dispositivo. Estos programas maliciosos son altamente peligrosos porque atacan sistemáticamente un dispositivo y la víctima no cuenta con elementos para poder descubrir la actividad del malware.

Por lo tanto, la víctima no tiene consciencia de que en su teléfono hay un virus que ha tomado el control de las cámaras y micrófonos del dispositivo para así poder tomar fotografías del usuario y grabar sus conversaciones o llamadas telefónicas. De igual manera, este tipo spyware buscan recopilar información confidencial como contraseñas, correos, cuentas bancarias y claves de tarjetas de crédito.

De hecho, las víctimas más afortunadas de este tipo de amenazas solo notarán que su teléfono se llenará con anuncios publicitarios, situación que terminará afectando el desempeño del dispositivo.

En el marco de este panorama, expertos en seguridad informática han detectado la existencia de un peligroso ‘spyware’ que se encuentra escondido en más de 100 aplicaciones, que hoy en día están disponibles para dispositivos Android.

Una nueva falla en Android expone los secretos que un usuario guarda en su teléfono. - Foto: Getty Images

De acuerdo con medios europeos, este programa espía ha logrado ocultarse en aplicaciones de gran popularidad como TikTok, Plus Messenger o Alibaba. Sin embargo, es importante precisar que la mayoría de las aplicaciones que esconden al spyware fueron descargadas desde un sitio no oficial y, por ello, no contaban con los filtros de seguridad que ofrecen plataformas como Google Play Store.

Así las cosas, se tratan de aplicaciones que no están disponibles en Play Store, puesto que dichas apps no han logrado superar el filtro de seguridad que el servicio de Google aplica a los programas que están presentes en su plataforma.

¿Cómo funciona el ‘spyware’ que se esconde en varias ‘apps’ para Android?

Especialistas en ciberseguridad han nominado como BadBazaar al programa espía que está oculto en más de 100 aplicaciones diseñadas para equipos Android. Este programa malicioso ataca principalmente a usuarios de países asiáticos, especialmente en China.

Quienes han descargado una aplicación infectada con este programa espía corren el riesgo de que BadBazaar tome el control de prácticamente todas las funciones del equipo.

Esto se debe a que el virus cuenta con la capacidad tomar fotografías, acceder a la ubicación del teléfono, instalar otras aplicaciones, realizar llamadas, enviar SMS, robar claves bancarias, datos de contactos, junto a fotos y videos del usuario.

Por lo tanto, los cibercriminales que crearon el virus tendrán la información necesaria para robar el dinero que sus víctimas tienen en un banco o podrán utilizar la información privada de un usuario para extorsionarlo.

Pantalla de inicio del teléfono inteligente con el ícono del clima enfocado. Aplicaciones móviles instaladas enumeradas en la pantalla. redes sociales - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo protegerse de los ‘spyware’?

En primer lugar, es fundamental que el usuario únicamente descargue las aplicaciones de su interés desde plataformas confiables como Play Store, pues este servicio cuenta con varios criterios de seguridad que ayudan a reducir posibles riesgos con aplicaciones peligrosas.

Esto gracias a herramientas como ‘Play protect’, la cual ayuda a verificar que el usuario está descargando una aplicación que no representa una amenaza para su dispositivo Android.

Agregado a ello, es conveniente emplear un antivirus en el teléfono móvil como un recurso para detectar programas peligrosos que pueden estar escondidos en los servicios que el usuario emplea de forma cotidiana. Gracias a esta herramienta, una persona puede descubrir ‘malware’ y también lo podrán eliminar de manera efectiva, para así impedir que queden rastros del virus en el equipo.