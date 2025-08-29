Devolver una llamada perdida se ha convertido en un hábito automático para muchos usuarios de teléfonos móviles. La mayoría asume que detrás de un número desconocido podría estar un familiar, un compañero de trabajo o algún conocido que necesita comunicarse con urgencia.

Pero, en ocasiones, al no tener el número registrado en la agenda, la única manera de despejar la duda suele ser devolver la llamada. Sin embargo, pocas veces se considera que no todas las llamadas perdidas provienen de contactos reales y que algunas pueden esconder riesgos inesperados.

Una respuesta automática podría derivar en la pérdida total de los ahorros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las situaciones más desconcertantes ocurre cuando, al realizar esta acción, en lugar de escuchar a la persona que intentaba comunicarse, recibe un mensaje automático que indica que el número no existe o que ya no está disponible. Esto genera extrañeza, especialmente cuando han pasado apenas unos minutos desde la primera comunicación.

De acuerdo con el sitio web DIGI, o medios como La República, este fenómeno puede estar relacionado con fraudes telefónicos, como la estafa conocida como Wangiri, que utiliza números extranjeros para hacer que los usuarios devuelvan la llamada, o con el uso de números temporales que desaparecen rápidamente después de ser utilizados.

Con frecuencia, los números temporales son empleados por centros de llamadas o empresas de telemarketing que buscan establecer contacto con una gran cantidad de personas en cuestión de horas. Su objetivo principal es promocionar productos financieros, planes de telefonía, servicios de internet u ofertas de compañías que contratan este tipo de campañas masivas.

Debido a que estos números tienen una vida útil muy breve y se generan únicamente para cumplir con esa función comercial, bloquearlos resulta poco eficaz. Incluso si el usuario impide la entrada de una llamada específica, es muy probable que más adelante reciba otra comunicación desde un número diferente o con una variación mínima, lo que dificulta por completo evitarlas.

Expertos recomiendan desconfiar de los números desconocidos, sobre todo si son del extranjero. | Foto: Getty Images

¿Cómo protegerse de estas llamadas SPAM?

Para quienes buscan una solución frente a las constantes llamadas de SPAM, tanto en dispositivos Android como en iPhone, existe una función que permite bloquear de manera automática los números que no están registrados en la agenda del teléfono.

Al activarla, únicamente se recibirán llamadas de contactos previamente guardados, lo que reduce significativamente la molestia de los números desconocidos.